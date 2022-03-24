Евгения Майорова: В Челябинской области стартует очень важный проект «НеДетские голоса»

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова назвала очень важным стартующий в регионе проект «НеДетские голоса».

Отметим, ведущими данного подкаста для молодежи станут подростки 14-15-ти лет, которые будут выбирать самые интересные и актуальные для их ровесников темы, а затем обсуждать их в эфире вместе с гостями – известными южноуральцами и экспертами в разных сферах. Помогать юным ведущим будут старшие наставники - представители региональной медиасферы и сотрудники аппарата уполномоченного.

Как подчеркнула Евгения Майорова, этот проект очень важен тем, что «именно дети не в теории, а с практической точки зрения знают самые острые вопросы, которые их волнуют».

«Мы, взрослые, услышим реальные голоса детей и сможем ответить на их запрос, найти экспертов, которые могут дать адекватные ответы и оказать поддержку. Кроме этого, благодаря проекту молодое поколение получит нужные знания и компетенции в сфере журналистики. Возможно, кому-то из них это поможет определиться с будущей профессией. И еще один, не менее важный аспект, он тоже очень актуален: мы сможем видеть и продвигать наших талантливых ребят. Я рассчитываю, что их заметят на разных уровнях и они станут лицом молодежи Южного Урала», - сказала Евгения Майорова.

Ведущие подкаста будут отобраны четвертого апреля. Кастинг пройдет параллельно с мастер-классами. Своими знаниями с претендентами поделятся журналисты и блогеры. Каждый из экспертов даст практические задания, а затем оценит их выполнение. Кроме этого, участники кастинга получат домашнее задание. По сумме оценок будут выбраны шесть подростков, которые и станут ведущими подкаста «НеДетские голоса».

В программе кастинга запланировано и образовательное мероприятие для родителей. Взрослые узнают от специалистов о цифровой гигиене.

Для того чтобы стать участником кастинга, необходимо вместе с родителем или законным представителем заполнить анкету до первого апреля.

За дополнительными сведениями о проекте можно обратиться в рабочее время (с 9.00 до 17.00) по телефону: +7 (900) 081-07-68 (Telegram, WhatsApp), написать в ВКонтакте (Анастасия Сергеевна Жигина).

Проект «НеДетские голоса» реализуется уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области совместно с медиахолдингом «Гранада Пресс».