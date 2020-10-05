Фестиваль «Броня Танкограда» собрал в Чебаркуле около трех тысяч зрителей

Первый уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», состоявшийся на полигоне Чебаркуля (Челябинская область) в субботу, третьего октября, собрал около трех тысяч зрителей.

И взрослым, и детям событие пришлось по душе. На празднике играл оркестр, выступали народные коллективы, представители казачества и кадеты, была организована выставка техники и современного оружия.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя челябинского «Боевого братства» по социальным вопросам Андрей Нестеров, ярким завершением фестиваля стал показательный бой времен Великой Отечественной войны.

В событии, организованном чебаркульским танкодромом и общественными объединениями Челябинской области, принимали участие представители «Боевого братства», регионального управления ФСБ России, пограничных войск и администрации города.

Фото предоставлено Андреем Нестеровым