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Фестиваль «Броня Танкограда» собрал в Чебаркуле около трех тысяч зрителей

Общество
Сегодня, 09:16
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Автор: 
Евгения Александрова

Первый уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», состоявшийся на полигоне Чебаркуля (Челябинская область) в субботу, третьего октября, собрал около трех тысяч зрителей.

И взрослым, и детям событие пришлось по душе. На празднике играл оркестр, выступали народные коллективы, представители казачества и кадеты, была организована выставка техники и современного оружия.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя челябинского «Боевого братства» по социальным вопросам Андрей Нестеров, ярким завершением фестиваля стал показательный бой времен Великой Отечественной войны.

В событии, организованном чебаркульским танкодромом и общественными объединениями Челябинской области, принимали участие представители «Боевого братства», регионального управления ФСБ России, пограничных войск и администрации города.

Фото предоставлено Андреем Нестеровым

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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