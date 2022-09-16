Время бить в колокола: в Верхнем Уфалее пройдет фестиваль звонарного искусства

В предстоящие выходные, 17 и 18 сентября в Верхнем Уфалее (Челябинская область) пройдет VIII Открытый областной фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». Он будет приурочен к Рождеству Пресвятой Богородицы.

Как сообщают организаторы, фестиваль начнется в половине девятого утра с Божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 27). После молебна на начало доброго дела пройдет крестный ход (в 10 часов 30 минут) до Центральной площади, где состоится открытие фестиваля колокольных звонов.

В центральной части города будут организованы различные площадки и звонницы, будет работать ремесленная и продовольственная ярмарка «Мастеровая губерния». На одной площадке соберутся десятки звонарей со всей страны. Они проведут мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, росписи глиняного колокольчика, изготовлению свистулек, резьбе по дереву, росписи пряника. Все желающие смогут ударить в колокол.

Андрей Лиходед (Екатеринбург) проведет показательно-обучающий мастер-класс по изготовлению форм для пряников.

Елена Зулькарнаева, руководитель объединения «Союз Кыштымских мастеров» начуит, как расписать звонкий глиняный колокольчик.

Также в программе гастрономический конкурс православных блюд с дегустациями; старинные русские забавы, катание на лошадях; пеший квест; песенный концерт фольклорных коллективов.

Большой гала-концерт фестиваля пройдет на центральной площади Верхнего Уфалея (ул. Ленина, 188).

В 16 часов народный театр «Белая Птица» (при Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска) представит спектакль «Портрет души» (ул. Ленина, 157А, центр искусств «Туатар + кино»). Вход свободный, билеты на бесплатное посещение спектакля можно будет получить во время работы фестивальных площадок.

Все желающие смогут принять участие в пешем квесте «Куда? За приключениями!».

На площадке фестиваля будет работать мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» из Челябинска. Для всех зрителей и участников фестиваля будет представлена тематическая экскурсия.

Напомним, в Верхнем Уфалее работает школа звонарей. Этот проект был реализован совместными усилиями сотрудников историко-краеведческого музея и храма Рождества Богородицы в 2019 году.