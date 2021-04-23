Финансирование мероприятий по восстановлению Челябинского и Каштакского боров может быть увеличено

Комитет по экологии и природопользованию Заксобрания Челябинской области рекомендовал региональному правительству увеличить в текущем году финансирование мероприятий по сохранению и восстановлению Челябинского (городского) и Каштакского боров, являющихся памятниками природы, – в том случае, если в областной бюджет поступят дополнительные доходы.

Кроме того, правительству региона рекомендовано предусмотреть в проекте областного бюджета на 2022-й год финансирование данных мероприятий в необходимом объеме.

Также комитет Законодательного собрания в очередной раз обратил внимание регионального министерства экологии на важность продолжения работ по экологической реабилитации Шершневского водохранилища и реки Миасс. Об этом сообщил председатель комитета Михаил Махов.

По его словам, депутаты ЗСО отметили и необходимость выполнения иных мероприятий по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, в том числе мазутохранилища в Златоусте.

«Не остался без внимания областных парламентариев и вопрос дальнейшего развития инфраструктуры по обращению с ТКО, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства», – отметил Михаил Махов.

Также комитет рекомендовал продолжить работу по организации новых постов добровольной пожарной охраны и круглосуточного функционирования действующих постов добровольной пожарной охраны: в настоящее время 63 населенных пункта (пусть и малочисленных) не прикрыты противопожарными службами.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, на заседании комитета был рассмотрен отчет губернатора Челябинской области Алексея Текслера о результатах деятельности областного правительства в 2020-м году.

Депутаты комитета обсудили весь комплекс выполненных в прошлом году мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности, в том числе охрану атмосферного воздуха, сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты, сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия.

Министр экологии региона Сергей Лихачев в своем выступлении отметил, что в 2020-м году увеличилось количество стационарных постов государственной сети наблюдения, с которых стекается информация о состоянии атмосферного воздуха. Их в регионе стало 25, годом ранее было всего десять.

В текущем году работа по расширению сети стационарных датчиков будет продолжена. Большую работу в этом направлении запланировал провести Магнитогорский металлургический комбинат.

Кроме прочего, был выполнен комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечена деятельность 66-ти подразделений противопожарной службы региона, восьми отрядов поисково-спасательной службы Челябинской области, функционирование 111-ти постов добровольной пожарной охраны.

В поселке Черкаскуль Каслинского района возведено сборно-разборное здание пожарного депо, приобретено восемь пожарных автоцистерн, один оперативный автомобиль, два мобильных комплекса по информированию населения. В 1023-х жилых помещениях социально неблагополучных и социально незащищенных граждан установлены пожарные извещатели.

Проведены мероприятия по совершенствованию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Теперь она интегрирована с системами-112 Курганской и Оренбургской областей. Выполнялись работы по созданию новой региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Челябинской области.

По направлению «Природопользование» поставлены на государственный учет десять новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Приняты 47 решений об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Депутаты комитета также обсудили ход работ на челябинской городской свалке, где в прошедшем году был завершен основной - технический - этап рекультивации земельного участка, занятого данным объектом. В 2021-м году работы будут завершены проведением комплекса мероприятий биологического этапа.

Фото со страницы Михаила Махова в ВКонтакте, видео с сайта Заксобрания