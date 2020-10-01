Газовики прокомментировали ситуацию с отключением газа в квартире молодой семьи из Коркино

В АО «Газпром Газораспределение Челябинск» прокомментировали ситуацию с отключением газа у жителей города Коркино, что было сделано после произошедшего 17-го сентября ЧП в квартире доме №19-А по улице Ленина.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», вечером того дня семье Зарыповых - молодым родителям и их маленькой дочке - стало плохо. В больнице, куда доставили маму с девочкой, написали, что ухудшение самочувствия - результат отравления бытовым газом.

Газовики, прибывшие на место происшествия, отключили колонку и плиту. Плиту впоследствии подключили, а колонка не работает до сих пор.

Коркинцы обратились в редакцию агентства с просьбой помочь им разобраться в ситуации, ведь, по их словам, они не могли добиться от представителей официальных служб конкретного ответа на вопрос, что им нужно сделать, какие нарушения устранить, чтобы колонка снова могла работать.

Зарыповы заявили о своей готовности исправить в своей квартире все, на что им укажут специалисты, только вот они не понимали, чего именно от них ждут и кого они должны вызвать для исправления дефектов в работе газового оборудования.

В АО «Газпром Газораспределение Челябинск» пояснили, что коркинцам нужно пригласить специализированную организацию, занимающуюся вентиляционными каналами и дымоходами в жилищах граждан (в сферу деятельности газовиков монтаж дымоотводящей трубы не входит).

«Специалисты должны правильно установить дымоход, который сейчас заужен, то есть угарный газ, который образуется при недостаточном притоке воздуха и неполном сгорании газа, может попасть в жилое помещение, а это чревато крайне опасными последствиями. То есть отключение газа в данной ситуации было абсолютно правильным решением», - пояснили газовики.

После устранения нарушений (что должно быть подтверждено документально) жильцы должны направить соответствующее уведомление газовикам. Если никаких препятствий к подключению больше не будет, газ в квартиру семьи Зарыповых вернут.

В АО «Газпром Газораспределение Челябинск» рассказали, что в марте 2016-го года от жильцов данной квартиры уже поступала аварийная заявка - тогда коркинцы сообщили о присутствии в их жилище запаха газа. Специалисты произвели отключение газового оборудования с установкой заглушки на опуске проточного газового водонагревателя.

«Отработав аварийную заявку, они выявили следующее нарушение: труба, которая соединяет водонагреватель с дымоходом, была закреплена негерметично и могла пропускать продукты сгорания газа», - рассказали в АО «Газпром Газораспределение Челябинск».

Представители газовой службы оформили соответствующий акт и рекомендовали устранить неисправность, чтобы не произошло беды и никто не пострадал.

В соответствии с пунктом 77 Правил пользования газом (в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования) при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению пользование неисправным газовым оборудованием грозит возникновением несчастного случая и поэтому требует приостановления газоснабжения.

«До настоящего времени уведомления об устранении нарушения в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Коркино от владельцев квартиры не поступало», - сообщили на предприятии.

Спустя четыре года, 17-го сентября 2020-го, в аварийно-диспетчерскую службу коркинского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» поступило сообщение о предполагаемом отравлении газом жильцов данной квартиры.

«Прибывшая на место бригада АДС обнаружила самовольное подключение и монтаж другого газоиспользующего оборудования - вместо плиты здесь установлена варочная поверхность. Кроме того, оборудование оказалось подключено с нарушением правил эксплуатации. В частности, дымоотвод от проточного газового нагревателя заужен, негерметичен, водонагреватель установлен в шкафу мебельного кухонного гарнитура, в результате чего отсутствует приток воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа, что способствует образованию угарного газа. Кроме того, при таком расположении газоиспользующего оборудования невозможно осуществить техническое обслуживание водонагревателя», - подчеркнули в АО «Газпром Газораспределение Челябинск».

На момент обследования квартиры бригадой аварийно-диспетчерской службы утечек газа и следов угарного газа обнаружено не было. Приборное обследование показало 0 процентов загазованности (замеры производились в кухне, коридоре, комнатах, смежных помещения, лестничной клетке, подъезде).

Как сообщили в АО «Газпром Газораспределение Челябинск», в соответствии с Правилами пользования газом бригада АДС отключила газовое оборудование с установлением заглушки до устранения нарушений.

«В частности, необходимо заключение специализированной организации об исправности дымовых и вентиляционных каналов, подписание дополнительного соглашения к договору на техническое обслуживание об изменении перечня на газовое оборудование. В настоящий момент заявители предоставили акт об исправности вентканала, что позволяет подключить варочную поверхность. Для подключения проточного газового нагревателя необходимо представить акт об исправности дымохода, устранить нарушения при монтаже дымоотводящей трубы от водонагревателя до дымохода, обеспечить доступ для проведения технического обслуживания», - пояснили в АО «Газпром Газораспределение Челябинск».

В государственной жилищной инспекции Челябинской области сообщили, что, так как вентиляционные каналы являются общедомовым имуществом, в соответствии с постановлением правительства РФ №410 от 13-го мая 2016-го года содержание их в надлежащем состоянии является обязательным требованием управляющей (обслуживающей) организации.

«Для обследования вентиляционных каналов и приведения их в надлежащее состояние собственники (пользователи) должны направить письменную заявку в свою управляющую организацию», - рассказали в ГЖИ региона.

Также в жилищной инспекции подчеркнули, что, если УК не принимает мер, жители имеют право направить в ГЖИ жалобу (письменно или в электронном виде - через ГИС ЖКХ).