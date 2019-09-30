Где справить нужду в миллионном Челябинске?

Властям Челябинска не нужны общественные туалеты! К такому мнению пришли жители областного центра, которым агентство «Урал-пресс-информ» предложило ответить на вопрос: «Почему в Челябинске нет уличных туалетов?».

Читателям агентства предлагалось выбрать одни вариант ответа на вопрос «Почему в Челябинске нет туалетов» из четырех предложенных. 71 процент жителей областного центра склонились к тому, что общественные туалеты не нужны городской власти. 11 процентов респондентов считают, что жители и гости областного центра справляют нужду в ТРК и кафе. Девять процентов челябинцев высказались за то, что горожане уже привыкли справлять нужду в кустах. Столько же посчитали, что люди просто не ходят в туалет.

Кстати, то, что в Челябинске отсутствуют общественные туалеты, очень удивляет гостей города. Их попросту нет в центре города, а в парках ограниченное количество, и платные. Кстати, в столичных парках туалеты бесплатные и российского производства. Всего в Москве их установлено порядка 220. А вот в Челябинске приходится и взрослым, и детям ходить под «кустик»…..Отсутствие банальных благ цивилизации, думаем, несомненно, удивит также участников предстоящих саммитов ШОС и БРИКС, отдельные мероприятия которых пройдут в Челябинске. Впрочем, им-то, конечно же, никто не предложит кустик вместо туалета.

В Амстердаме, к примеру, нужду можно справлять прямо на улице. Но только мужчинам и только в специально отведённых «писсуарных» местах. И при этом любоваться красотами города.

В Японии не только везде есть общественные туалеты, в них все предусмотрено для людей: сидение с подогревом, музыкальные эффекты, чтобы скрыть «стыдные» звуки, автоматический слив с сенсором движения и системы дезинфекции рук прямо в кабинке.

Во Вьетнаме есть плавучие туалеты. Всё для того, чтобы во время прогулки на лодке не пришлось портить воду.

В Париже уличные туалеты вообще на каждом шагу. Их стены используются для городской навигации. Заодно можно подслушивать происходящее.

А в Челябинске цивилизованно справлять нужду на улице пока могут только домашние животные. В городе для четвероногих чиновники оборудовали специальное место. На Алом Поле появилась площадка для выгула собак. В ближайшее время тут появятся снаряды для собак, скамейки для их хозяев и, что очень важно, урны, куда горожане будут выбрасывать собранные в пакетики экскременты домашних питомцев. За санитарным состоянием площадки для выгула проследит подрядчик.

В администрацию Челябинска агентство «Урал-пресс-информ» отправило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с общественными туалетами в областном центре.