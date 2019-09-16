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В центре Челябинска у четвероногих появилась собственная территория
Фото: 
«КП-Челябинск»
Общество
Сегодня, 16:16

В центре Челябинска, на Алом Поле, появилась площадка для выгула собак.

Вход на территорию четвероногих, площадь которой занимает 700 «квадратов», свободный для всех собаководов и их хвостатых друзей.

Как пишет «КП-Челябинск», в настоящее время пространство огорожено легким металлическим забором-сеткой.

В ближайшее время тут появятся снаряды для собак, скамейки для их хозяев и, что очень важно, урны, куда горожане будут выбрасывать собранные в пакетики экскременты домашних питомцев. За санитарным состоянием площадки для выгула проследит подрядчик.

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