В центре Челябинска у четвероногих появилась собственная территория

В центре Челябинска, на Алом Поле, появилась площадка для выгула собак.

Вход на территорию четвероногих, площадь которой занимает 700 «квадратов», свободный для всех собаководов и их хвостатых друзей.

Как пишет «КП-Челябинск», в настоящее время пространство огорожено легким металлическим забором-сеткой.

В ближайшее время тут появятся снаряды для собак, скамейки для их хозяев и, что очень важно, урны, куда горожане будут выбрасывать собранные в пакетики экскременты домашних питомцев. За санитарным состоянием площадки для выгула проследит подрядчик.