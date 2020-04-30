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Где в Челябинской области запретят продавать спиртное

Общество
Сегодня, 15:32
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области запретят продавать спиртные напитки в точках общепита в многоквартирных домах с залом обслуживания менее 50 квадратных метров.

Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили депутаты Законодательного собрания региона.

Напомним, 24 апреля 2020 года приняты поправки в федеральный закон, устанавливающие запрет на розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных метров. Кроме того, документом предоставлено право регионам устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в точках общепита в многоквартирных домах.

В Челябинской области решили увеличить до 50 квадратных метров предел размер площади магазинов в жилых домах. В торговых точках меньшей площади спиртное продавать хотят запретить.

Поправки приняты в первом чтении. Депутаты планируют обсудить законопроект с жителями, представителями бизнеса и органами власти. Планируется во втором-третьем виде принять поправки через месяц».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
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