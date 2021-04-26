Генеральная репетиция парада Победы в Челябинске пройдет шестого мая

Генеральная репетиция парада Победы в Челябинске состоится на площади Революции шестого мая.

До пятого мая на главной площади города будут смонтированы мобильные трибуны для зрителей (их монтаж начнется второго мая). Украшать трибуны к празднованию Великой Победы в Великой Отечественной войне будут с пятого по седьмое мая.

Как сообщил сегодня, 26-го апреля, заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, репетиции парада Победы (эпилога и торжественного построения военнослужащих Челябинского гарнизона) будут проходить на площади Революции и 28-го, и 29-го апреля.

У Вечного огня на аллее Славы 29-го апреля также состоится репетиция открытия Вахты Памяти.

По словам Сергея Авдеева, никаких проблем при подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы в столице Южного Урала не возникает, все идет по плану.