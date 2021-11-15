ГИБДД Челябинска предлагает горожанам «засветиться»

ГИБДД Челябинска ищет самую заметную и модную семью.

Сегодня, 15 ноября, дан старт конкурса по безопасности дорожного движения и пропаганде применения световозвращающих элементов пешеходами.

Цель конкурса – не только профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, но и профилактика ДТП с участием пешеходов и снижение тяжести последствий таких происшествий.

«По статистике большинство наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходит в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, когда водитель не имеет возможности своевременно заметить пешехода на проезжей части. Сопутствующими причинами таких происшествий является отсутствие у пешеходов световозвращающих элементов», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Проведенные исследования показали, что применение световозвращающих элементов пешеходами позволяет снизить вероятность наезда в шесть с половиной раз. Достигается это за счет улучшения видимости пешехода – световозвращатель заметен водителю на расстоянии 150-350 метров.

Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Заметная семья» проводится не первый год. Ежегодно в нем принимают участие более 1000 семей. Конкурс является семейным, предполагает участие ребенка совместно с родителями (законными представителями) и другими членами семьи (бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры). Как правило, в экипировке детей младшего возраста световозвращатели есть в наличии. Чем взрослее ребенок, тем меньше вероятность наличия у него световозвращателей. Поэтому обязательное условие конкурса – наличие световозвращателей на одежде не только ребенка, но и у взрослых (или других членов семьи).

Конкурс проводится на территории города Челябинска с 15 ноября по 24 декабря 2021 года.

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Для участия в конкурсе:

- ребенок совместно с родителями изготавливает световозвращающие элементы, либо использует готовые световозвращатели и размещает их на верхней одежде;

- делается фотография ребенка с семьей со световозвращателями в экипировке, фиксирующая их использование всеми членами семьи;

- при самостоятельном изготовлении световозвращателя необходимо предоставить отдельное фото готового изделия;



- фотографии сдаются администрации школы, детского сада для направления организаторам конкурса.



Победители конкурса будут определены в следующих номинациях:



- «Дизайн» – автор самого оригинального и практичного световозвращателя (индивидуальная работа);

- «Заметная семья» - лучшая «семейная» работа;

- «Заметная и модная семья» - самая оригинальная «семейная» работа;

- «Заметная и дружная семья» - самая большая «Заметная семья»;

- «Заметный класс (группа)» - лучшая коллективная работа класса или группы по применению и пропаганде световозвращающих элементов.