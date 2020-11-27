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ГИБДД Челябинска сопровождает снегоуборочную технику

В связи с большим количеством снега, выпавшего в Челябинске, на расчистку дорог выведено порядка 150 единиц техники. Для оперативности снегоуборочных машин патрульные автомобили ГИБДД осуществляют ее сопровождение для беспрепятственного проезда и повышения качества уборки дорог.

В связи с изменениями погодных условий с большим количеством сне Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения при осложнении погодных условий быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также быть взаимовежливыми и не создавать помех для движения снегоуборочной техники.

Для оперативности снегоуборочных машин патрульные автомобили ГИБДД осуществляют ее сопровождение

«Помните, тормозной путь автомобиля на заснеженной, скользкой дороге возрастает в разы. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением транспортного средства. Водитель в обязательном порядке должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, увеличивать дистанцию», - сообщили в региональном полицейском главке.

Автомобилистам рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Не оставляйте свои автомобили в местах, где они могут создавать помеху другим участникам дорожного движения или работе снегоуборочной технике.