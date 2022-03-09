ГИБДД контролирует уборку дорог в Челябинске

После прошедшего снегопада ГИБДД Челябинска тщательно контролирует содержание и уборку улично-дорожной сети дорожными службами.

Только за прошедшие выходные дни сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Челябинску в органы местного самоуправления, а также организациям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, выданы и направлены представления на устранение факторов, угрожающих безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети.

«Так, не вовремя убранный снег, снежный накат и наледь на проезжей части, безусловно, может являться сопутствующими причинами дорожно-транспортных происшествий. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе контролируют работу организаций, отвечающих за содержание дорог», - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Совместная эффективная работа сотрудников Госавтоинспекции Челябинска и дорожных служб по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества дорожно-транспортных происшествий будет продолжена.

Напомним, водители снова жалуются, что снежные холмы в Челябинске снова растут. После прошедшего снегопада они до сих пор не убраны, а из-за них водители не видят пешеходов и других участников дорожного движения.