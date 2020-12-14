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ГИБДД предупредило южноуральцев об опасных играх детей возле дороги

ГИБДД Миасса обратилось к родителям с просьбой обезопасить своих детей от опасных игр вблизи дороги. В Госавтоинспекции объяснили, что причиной трагедии могут стать несанкционированные горки. Об этом сообщила инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

«С приходом зимы и появлением устойчивого снежного покрова возникает вероятность, когда дети, устраивая несанкционированные горки вблизи проезжей части и выезжая на нее в процессе катания, могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Ребенок в азарте игры может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в условиях скользкой дороги», - объяснила Лунева.

Поэтому родители должны удостовериться в том, что их ребенок будет кататься в безопасном месте без риска для жизни и здоровья. Взрослые также должны объяснить, к чему приводят игры возле дороги.

«Провожая ребенка гулять, позаботьтесь о том, чтобы одежда ребенка была яркой, имела светоотражающие элементы или аксессуары», - добавила Лунева.

Сотрудники ГИБДД ежегодно выявляют несанкционированные горки. Тем не менее, Госавтоинспекция просит жителей Миасса также сообщать об опасных ледяных горках и склонах по телефонам 8(3513)299-600 и 299-620.