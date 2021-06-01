Гимну Магнитогорска исполнилось 10 лет

У гимна Магнитогорска (Челябинская область) – 10-летний юбилей. 31 мая 2011 года гимн был утвержден на заседании городского Собрания по результатам проведённого конкурса и вердикта жюри. И им стала всеми любимая песня «Магнитка» композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.

Песня была написана ещё в 1969 году под большим впечатлением от посещения авторами города металлургов, а в 1982 году «Магнитка» стала лауреатом Всесоюзного конкурса «Песня-82».

«Узнав, что жители Магнитогорска хотят сделать любимую песню своим гимном, Александра Пахмутова написала новую аранжировку, придав произведению более торжественное «гимновое» звучание. А через месяц, в день рождения города знаменитая творческая пара стала гостями Магнитки, и на праздничном концерте Александра Николаевна сама аккомпанировала хору», - рассказал спикер Собрания Александр Морозов.

Сейчас всем знакомые строки «Братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам…» исполняют магнитогорцы разного возраста перед началом самых важных городских мероприятий.

А в минувшее воскресенье, 30 мая, активные горожане, поддерживающие идею «Бегайте с нами, бегайте сами!», двигаясь по уже привычному маршруту, в парке у Вечного огня сделали остановку у монумента «Тыл Фронту» и хором исполнили главную песню родного города.