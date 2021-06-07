07.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
07.06.2021
Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня
07.06.2021
Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области
07.06.2021
Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева
07.06.2021
Цветочное оформление Курчатовского района Челябинска завершат к середине июня
07.06.2021
Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка
Глав районов Челябинска ждут насыщенные выходные – к ним с проверками едет Котова
07.06.2021
Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе
07.06.2021
Наталья Котова обозначила главную тему совместной работы Шамне и Куляшова
07.06.2021
Челябинские власти избавили от уродливых надписей почти триста зданий
07.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021