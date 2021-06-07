Глав районов Челябинска ждут насыщенные выходные – к ним с проверками едет Котова

Глава Челябинска Наталья Котова все три предстоящих выходных дня намерена работать в районах города. Об этом сегодня, седьмого июня, она предупредила районных глав.

«Проверю соответствие ваших отчетов реальному положению дел на местах. Думаю, вы будете работать вместе со мной. График будет совершенно свободный. То, что за три дня я объеду все районы, - совершенно точно», - подчеркнула мэр.

Также Наталья Котова дала ряд поручений.

«Продолжаем косить траву, убираем мусор на улично-дорожной сети – на это тоже буду смотреть. Продолжаем работу с предприятиями по вопросу благоустройства прилегающих территорий, особенно с торговыми объектами. Главы районов, прошу вас лично включиться в работу с управляющими компаниями, чтобы добиться положительного результата – я говорю про благоустройство, разбивку клумб, цветников. Еще раз настоятельно прошу закупить необходимое количество урн. Лето только началось, количество мусора будет возрастать – дети на каникулах, взрослые в отпусках», - отметила градоначальница.

Наталья Котова сообщила, что в ходе объезда районов Челябинска обязательно проверит, с какими управляющими компаниями и предприятиями главы договорились о благоустройстве прилегающих территорий.

В поле зрения мэра попадут и грейдирование дорог в поселках (контрактов на данный вид работ, по ее словам, сейчас много), и проводимая работа по ликвидации свалок, по ремонту внутриквартальных проездов и дворов, по инициативным проектам, по реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды», куда в этом году вошли 51 двор и девять общественных пространств.

Подводя итоги сегодняшней «аппаратки», Наталья Котова отметила важность надлежащего ухода за высаженными деревьями и кустарниками, замены тех растений, что не прижились, - с обязательным оповещением населения через СМИ.