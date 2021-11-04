Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем народного единства, который наша страна отмечает сегодня, четвертого ноября.

Мэр отметила, что Челябинск - это уникальный многокультурный город, где в мире и согласии проживают люди разной национальной принадлежности, религиозных и политических предпочтений.

«Столица Южного Урала - это родной дом для представителей более чем 130 национальностей. Заложенные ими основы добрососедства становятся частью культурного наследия и укрепляют государственность», - сказала Наталья Котова.

Она подчеркнула, что четвертое ноября - дата с особым историческим смыслом, символ национального согласия, единства всех российских народов, гражданской солидарности и патриотизма.

«Только от объединения усилий, духовного единства и любви к родной земле возможно процветание и благополучие современной России. Сейчас особенно важна консолидация нашего сообщества, созидательная работа на благо наших граждан, сохранения межнационального и межконфессионального мира! Уверена, вместе мы это этого добьемся. От всей души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья и благополучия!» - отметила Наталья Котова.