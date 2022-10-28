27.10.2022
Мобилизованные южноуральцы и члены их семей получат бесплатную юридическую помощь
27.10.2022
Благотворительный фонд РМК подарил детской областной больнице аппарат для гемодиализа
27.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября (18+)
27.10.2022
В Магнитогорске сохранили льготное питание для школьников
27.10.2022
В ДОМ.РФ поддержали Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
27.10.2022
Пенсионеры Магнитки поедут в сады бесплатно
Глава исполкома «Единой России» Челябинской области Денис Моисеев работает в Херсоне в составе гуманитарной миссии
Челябинцы участвуют в организации горячего питания, психологической и юридической помощи и транспортировке маломобильных граждан
27.10.2022
Конкурс «ZOV»: баллада
27.10.2022
Конкурс «ZOV»: рисуем мир и Родину
27.10.2022
Мобилизованные и добровольцы в Челябинской области получат единовременную выплату
27.10.2022
Памятник участникам СВО будет установлен в Челябинске, а не в Чебаркуле
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022