Глава исполкома «Единой России» Челябинской области Денис Моисеев работает в Херсоне в составе гуманитарной миссии

Руководитель исполкома «Единой России» Челябинской области Денис Моисеев отправился в Херсонскую область на прошлой неделе. Он выполняет задачи в рамках гуманитарной миссии. По словам губернатора Челябинской области и секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия», Алексея Текслера это «не просто ответственная миссия, но и честь для региона».

В Херсоне, в связи со сложившейся ситуацией, было организовано несколько переправ для мирного населения, по которым люди могут попасть на левый берег Днепра. На всех точках людям помогают волонтеры «Единой России» МГЕР, Народного фронта, Молодежки ОНФ, добровольцы из Запорожья. Сопровождают, помогают донести сумки, домашних животных (собаки, коты, попугаи и даже хомячки), оказывают юридические консультации и психологическую помощь.

Как рассказали в челябинском исполкоме партии, многие люди тянут с выездом, потому что еще не получили выплаты или не успели оформить документы. Каждому разъясняется, что на «том берегу» всё это будет сделано.

Помимо организации горячего питания, оказания психологической и юридической помощи, участники гуманитарной миссии партии «Единая Россия» принимают и отрабатывают заявки по перемещению маломобильных граждан.

Среди тех, кого перевозят на «левый» берег есть старики, «лежачие» больные, те, кто никогда, сами бы не смогли выехать в условиях СВО из Херсонской области. А их родственники, проживающие в отдаленных регионах страны, не могут оперативно забрать близких, в связи со сложившейся обстановкой.

Пример последних эвакуированных: дочь Нины Буряк проживает во Владивостоке. Она осталась в Херсоне совершенно одна. Сын женщины недавно погиб. Для того, чтобы обезопасить пожилую, страдающую хроническими заболеваниями женщину, потребовались оперативные действия. Заявку на эвакуацию матери подала её дочь Наталья.

- В плачевном состоянии мы застали бабу Нину. Одна, лежачая, еды нет. Кроме того, она ногу сломала. Соседи помогли её одеть, дали каких-то минимальных вещей в дорогу. Из документов, только ксерокопии паспорта. Документы все украдены. Она была запугана и все время повторяла «Это шутка?» Не верила, что мы ее заберем, - поделился руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», участник гуманитарной миссии «Единой России» Денис Моисеев.

Нину Буряк ждал еще один сюрприз от волонтеров. Она смогла поговорить с дочерью Натальей, которую не слышала несколько месяцев. Из-за маломобильности женщина практически не выходила из дома, телефона не было и связь с родственниками была утеряна. Всех эвакуированных приняли в Симферополе в одном из медицинских учреждений. Им будет оказана необходимый медицинский уход, помощь, лечение и реабилитация.