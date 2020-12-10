Глава РМК получил Орден «За заслуги перед Отечеством» за помощь в борьбе с коронавирусом

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Глава РМК получил Орден «За заслуги перед Отечеством» за помощь в борьбе с коронавирусом

Председатель Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорь Алтушкин награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степен за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Указ о награждении подписал президент Владимир Путин. Награду Игорю Алтушкину вручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Глава РМК награжден «За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, с момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года глава РМК включился в активную работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за ведения режима ограничений.

С апреля текущего года в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК, через благотворительные организации и лично от Игоря Алтушкина на эти цели было направлено около 1,4 миллиарда рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи, а также на помощь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Благотворительный фонд РМК запустил акцию #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ, в рамках которой нуждающимся в Челябинской и Свердловской областях передавали бесплатные продуктовые наборы. Поддержку получили более 170 тысяс человек. В настоящее время акция продолжается. В ноябре продуктовые наборы поступили и в Оренбургскую область.

За активную благотворительную деятельность и реализованные социальные проекты Владимир Якушев в ходе церемонии вручил председателю Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяне Алтушкиной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о присуждении государственной награды также был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Справка

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – вторая государственная награда, которой удостоен Игорь Алтушкин. В 2017 году Президент России Владимир Путин вручил главе РМК Орден Дружбы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручается за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности.

Благотворительный фонд РМК, учрежденный Татьяной Алтушкиной вместе с супругом, председателем Совета директоров РМК Игорем Алтушкиным в 2005 году, помогает детям, борющимся с онкологическими заболеваниями и нарушениями слуха, а также поддерживает инициативы в научной, культурной и спортивной сферах.

За годы работы помощь от фонда получили более 267 тысяч человек. Из них более трех тысяч детей с онкологическими заболеваниями обеспечены дорогостоящими препаратами и направлены на лечение в лучшие зарубежные клиники. Более тысячи детей с нарушениями слуха получили от Благотворительного фонда РМК высокотехнологичные слуховые аппараты.