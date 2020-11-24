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Президент наградил главу РМК Игоря Алтушкина за вклад в борьбу с ковидом

Председатель Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорь Алтушкин награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Игорь Алтушкин удостоен награды «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью, с момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года глава РМК Игорь Алтушкин включился в активную работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за ведения режима ограничений. С апреля текущего года в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК, через благотворительные организации и лично от Игоря Алтушкина на эти цели было направлено около 900 млн рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи. Кроме того, по поручению Игоря Алтушкина Благотворительный фонд РМК запустил акцию #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ, в рамках которой нуждающимся в Челябинской и Свердловской областях передавали бесплатные продуктовые наборы. Поддержку получили более 170 тыс. человек. В настоящее время работа по поддержке людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, продолжается. В ноябре продуктовые наборы поступили и в Оренбургскую область.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – вторая государственная награда, которой удостоен Игорь Алтушкин. В мае 2017 года президент России Владимир Путин вручил главе РМК Орден Дружбы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.