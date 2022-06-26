Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 20.06.22 по 26.06.22)

В Челябинской области установили региональные меры социальной поддержки участникам спецоперации на Украине в дополнении к федеральным. Военнослужащие, командированные лица, волонтёры, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получат по 500 тысяч рублей. Членам семей погибших военнослужащих выплатят по одному миллиону рублей на семью, родственники погибших командированных лиц и волонтёров — по 200 тысяч рублей.

В Челябинской области расширили список лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В перечень вошли граждане России, Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, Донбасса, вынужденно покинувшие их не ранее 18 февраля 2022 года и прибывшие на территорию Челябинской области.

С первого июля 2022 года дети погибших участников Великой Отечественной войны будут получать одну тысячу рублей (в настоящий момент размер ежемесячного пособия – 500 рублей). Со следующего года данная выплата будет индексироваться.

В главном южноуральском вузе – новый руководитель. Ректором Южно-Уральского государственного университета назначен 38-летний Александр Вагнер, ранее работавший в Дальневосточном и Томском политехническом университетах.

Замначальника полиции Магнитогорска Мурата Ахметова отправили в СИЗО на два месяца. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным следствия, за деньги Ахметов обещал не привлекать к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление.

В Челябинске вырубили более полутора тысяч здоровых деревьев под строительство катка УралГУФК. Возобновление работ прокомментировала представитель инициативной группы жителей Ньютона и Тополиной аллеи Алёна Кожева. Защитники леса продолжают собираться возле места вырубки и собирать подписи под обращением к губернатору.

Администрация Челябинска приступила к поиску подрядчика для реконструкции автодороги по улице Худякова. Начальная максимальная цена двухгодичного контракта - 330 миллионов 560 тысяч рублей. Пока власти ищут подрядчика, депутат Елена Вахтина просит руководителя регионального управления ФСБ Дмитрия Иванова организовать проверку проекта, считая его небезопасным.

В Челябинске презентовали стратегию развития велосипедной инфраструктуры. В обсуждении проекта приняли мэр Наталья Котова и главный архитектор города Павел Крутолапов. Документ решили доработать. На первом этапе планируется увязать все имеющиеся и новые веломаршруты с общественными пространствами в центре города, на следующих этапах – распространить велосеть на другие районы областного центра.

В Челябинске обсудиди состояние региональных водоёмов на Экологическом водном форуме. Губернатор Алексей Текслер анонсировал планы по реабилитации реки Миасс – очищать водоём начнут в 2023 году. Также власти намерены продолжить работы по очистке реки Ай, городских прудов в Златоусте и Карабаше.

Под Миассом прошёл 46-й Всероссийский Ильменский фестиваль. В течение трёх дней на территории ГЛК «Солнечная долина» артисты делились со зрителем своим творчеством и настроением. Лучших бардов определило жюри. Также определились финалисты первого этапа Всероссийского детского конкурса авторской песни и поэзии «U 235. Новые песни».

В Челябинске и Магнитогорске проходят мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. В программе - «Зарядка со звездой», военно-патриотическая игра «Зарница», мастер-классы, выставка авто- и мототехники, казачьи забавы, дефиле народных костюмов и многое другое. Познакомиться с афишей можно по ссылке.