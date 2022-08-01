01.08.2022
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
01.08.2022
В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов
01.08.2022
Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
01.08.2022
ММК присуждена международная премия за энергосбережение
01.08.2022
Чтобы не занимали места в колониях: осужденных в Челябинской области отправляют делать конфеты и собирать тракторы
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
29.07.2022
Задержан житель Сосновского района, "заминировавший" здание судебных приставов
28.07.2022
Челябинские полицейские борются с коррупцией, в том числе и в своих рядах
28.07.2022
Взяточника-полицейского из Челябинска отправили под домашний арест
28.07.2022
Задержан еще один полицейский Челябинска, «крышевавший» торговца контрафактом
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022