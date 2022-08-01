Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов

Врио начальника управления МВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин обратился к главам районов с просьбой активизировать работу по привлечению народных дружин к охране общественного порядка.

Сегодня, первого августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации города врио начальника управления МВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин отметил грамотных подход глав Ленинского и Металлургического районов города на профилактику правонарушений с привлечением добровольных народных дружин.

«Хотел обратится к главам всех районов города с просьбой еще раз провести рабочие встречи, активизировать данную работу с учетом поддержки губернатора Челябинской области Алексея Текслера и начальника ГУ МВД России Михаила Скокова и наращивать данную работу», - сказал Меньшенин.

«Давайте запишем данное поручение, думаю две недели у глав хватит на это. Потом прошу отчитаться о проделанной работе», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, добровольные дружинники готовы днем и ночью помогать полиции Челябинска. Неравнодушные горожане в свободное от работы время помогают полицейским бороться с правонарушителями.

Напомним, в начале этого года главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков сообщил, что губернатор Алексей Текслер поддержал его начинание о выделении ста миллионов рублей для формирования фонда стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин.

В час за свою добровольную работу дружинникам полагается 200 рублей.