Главный полицейский Челябинска остался недоволен количеством добровольных дружин

Главный полицейский Челябинска Андрей Меньшенин остался недоволен количеством добровольных народных дружин, которые привлекаются к охране общественного порядка в городе. Он обратился к главам районов с просьбой активизировать работу по их привлечению.

Как сообщил сегодня, 15 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления МВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин, не во всех районах работа по привлечению добровольных народных дружин к охране общественного порядка поставлена на поток.

«Хотелось бы обратиться к главам районов по организации совместной работы по охране общественного порядка. Недостаточно отработано это направление в Калининском и Курчатовском районах. Минимальной количество добровольных дружин. Прошу усилить эту работу», - сказал Меньшенин.

Ранее Меньшенин уже обращался к главам районов с просьбой провести рабочие встречи и активизировать работу по привлечению горожан в добровольные народные дружины.

Напомним, в начале этого года главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков сообщил, что губернатор Алексей Текслер поддержал его начинание о выделении ста миллионов рублей для формирования фонда стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин.

В час за свою добровольную работу дружинникам полагается 200 рублей.

Добавим, что согласно статье 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

В народные дружины не могут быть приняты люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступления, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом, подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

Народным дружинникам, в соответствии со статьей 26 ФЗ №44, предусмотрены социальные гарантии (материальное стимулирование, льготы и компенсации).

Во время исполнения обязанностей народного дружинника гражданину предоставляются проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального образования.

Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней, а также может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших.