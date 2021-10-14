Главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов считает недопустимой ситуацию, когда медицинские работники сами не прививаются и отговаривают своих пациентов делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все видят, как усложнилась обстановка по коронавирусной инфекции. Дополнительные меры по введению QR-кодов и обязательной вакцинации отдельных категорий граждан вполне обоснована», - отмечает Владимир Антонов.

В Челябинской области сохраняется неблагополучной ситуация по коронавирусной инфекции. Суточное число заболевших растет уже с 21 сентября 2021 года. На тот момент в день регистрировали по 364 новых случая, сегодня – 410. Бьет все рекорды и смертность от ковида – по 26-28 человек в день умирает.

«Медицинские работники, имеющие первый контакт с больными, должны в первую очередь вакцинироваться сами и на собственном примере мотивировать своих пациентов, - считает главный внештатный пульмонолог. - Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации, это недопустимо в сегодняшнее время».

По словам Владимира Антонова, на сегодня очень мало реальных и обоснованных противопоказаний для прививки. «В большинстве случаев мы настойчиво рекомендуем её сделать. Если мы не хотим очередного локдауна, то единственный способ этого избежать - вакцинация и соблюдение мер профилактики заражения», - подчеркивает специалист.

Напомним, с 11 октября в регионе введена обязательная вакцинация от ковида для отдельных категорий работников. До 11 ноября эти южноуральцы должны будут поставить

Вакцины от коронавируса хватит на всех южноуральцев, изъявивших желание привиться. В регион поступило более одного миллиона 360,8 тысячи комплектов вакцины. Из них один миллион 105 тысяч 380 комплектов доз – ГамКовидВак («Спутник V»), 190 тысяч 872 дозы - «Спутник Лайт», 51 тысяч 300 комплектов - «Эпи-ВАК-Корона», 13 тысяч 260 комплектов – «Кови-Вак».

Привито первым компонентом более 894 тысяч человек.