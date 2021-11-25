25.11.2021
Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда
25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
25.11.2021
В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело
25.11.2021
Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга
25.11.2021
Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая елочная игрушка»
25.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 ноября
Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда
17.10.2021
Челябинская областная больница отмечает 83-летие
24.06.2021
В Челябинске откроют памятник, символизирующий подвиг врачей в борьбе с ковидом
06.06.2021
В ЧОКБ провели успешную операцию по пересадке печени 29-летней девушке
15.12.2020
Еще один депутат Заксобрания Челябинской области досрочно сложил полномочия
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021