Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда

Главный врач ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Дмитрий Альтман получил Благодарность председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Награду вручил сенатор Олег Цепкин.

Дмитрий Александрович отмечен высокой наградой за услуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, сообщается на сайте ЗСО.

Кроме того, Олег Цепкин от имени Совета Федерации вручил благодарственные письма медицинским работникам больницы за заслуги в оказании высококвалифицированной медицинской помощи населению Челябинской области.

Благодарственные письма получили семь сотрудников Челябинской областной клинической больницы: врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения Владимир Залавин; заместитель главного врача по общим вопросам Александр Нечаевский, врач-невролог нейрохирургического отделения Юлия Клинк, заведующий отделением клинической патоморфологии, врач-патологоанатом Максим Белосохов, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Данил Иванов; хирург отделения реконструктивной и пластической хирургии Павел Горбунов, заведующая отделением медицинской статистики Екатерина Венцевская.

«Вручил Благодарность председателя Совета Федерации главному врачу Челябинской областной клинической больницы Дмитрию Александровичу Альтману и благодарственные письма медицинским работникам от имени Совета Федерации. Поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд, высокий профессионализм и человечное отношение к каждому больному. Медицинские работники ежедневно спасают жизни наших земляков, - сказал сенатор Олег Цепкин. - В настоящее время в больнице трудится дружный и сплоченный коллектив, насчитывающий более 2000 сотрудников, готовых каждый миг оказать требующуюся медицинскую помощь, нуждающимся в ней южноуральцам»