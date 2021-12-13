Главы районов Челябинска и их заместители будут работать все новогодние праздники

Главы районов Челябинска и их заместители будут работать, сменяя друг друга в соответствии с графиком дежурств, все новогодние праздники.

Соответствующее распоряжение на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, 13-го декабря, озвучила мэр южноуральской столицы Наталья Котова.

«Либо глава района, либо заместитель – кто-то обязательно должен быть на рабочем месте, - заявила градоначальница. - Подготовьте все силы и средства для проведения празднования Нового года».

Также Наталья Котова подчеркнула, что все предновогодние, новогодние, рождественские мероприятия в Челябинске должны проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, мэр поручила главам районов проконтролировать работу елочных базаров и в случае необходимости увеличить число точек продажи новогодних деревьев.

«Уже сейчас пошли сравнения, что в одном районе елочных базаров больше, в другом меньше. Проследите за организацией работы ярмарок. Главное, чтобы их было достаточно для жителей», - сказала Наталья Котова.

Также глава города отметила, что все контракты должны быть заключены своевременно, никаких сбоев в работе быть не должно.

«Я говорю про обслуживание, содержание, уборку - начиная с нового года», - пояснила градоначальница.