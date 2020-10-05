Главы районов Челябинска рассказали о готовности знаковых объектов благоустройства

В Советском районе Челябинска подрядная организация устраняет замечания, выявленные заказчиком в процессе приемки сквера на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной.

Уютное общественное пространство - с деревьями, скамейками, качелями, детской игровой площадкой – появилось в этом году на месте пустыря благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды» и сразу же полюбилось местным жителям разных возрастов.

Как сообщил сегодня, пятого октября, глава Советского района Владислав Макаров, благоустройство сквера завершено. Объект будет принят после того, как подрядчик проведет «работу над ошибками».

Вторая территория Советского района, вошедшая в нацпроект, - сквер на пересечении улиц Свободы и Борьбы – будет закончена в течение десяти дней. В настоящее время здесь выполнено три четверти объема работ. Ведется монтаж наружного освещения.

«Объявлен аукцион по установке систем видеонаблюдения на обеих территориях», - рассказал Владислав Макаров.

По его словам, на сегодняшний день подходит к концу подготовка проектно-сметной документации на благоустройство общественных пространств Советского района в 2021-м году. Через неделю планируется объявить аукцион.

В Ленинском районе южноуральской столицы подготовлен и сдан пакет документов по парку «Плодушка», где в рамках программы ФСГС в этом году велось устройство тропиночной сети (благоустройство знакового общественного пространства продолжится в новом году).

«Активно идем к завершению благоустройства набережной озера Смолино. Сегодня выполнено около 90 процентов работ», - сообщил глава Ленинского района Александр Орёл.

В Металлургическом районе Челябинска два общественных пространства – разделительный бульвар и сквер на Шоссе Металлургов – уже завершены. Осталось довести до ума третью территорию – сквер на улице Байкальской. Подрядчик обещает закончить работы до конца этой недели, сообщил глава района Сергей Кочетков.

В Курчатовском районе, по словам главы Сергея Антипова, работы в рамках программы «Формирование современной городской среды» завершены и уже оплачены. Напомним, здесь в этом году был благоустроен бульвар по проспекту Победы.

В Калининском районе продолжается благоустройство зеленой зоны у кафедрального собора Рождества Христова. Как отметил районный глава Сергей Колесник, работы на данном общественном пространстве будут вестись и в следующем году.

В Центральном районе Челябинска, по словам главы Виктора Ереклинцева, завершены основные работы на «Обкомке» (прогулочная зона от памятника Курчатову до Худякова).

«Сейчас ведется приемка работ. На этой неделе состоится аукцион по устройству газона и высадке крупномеров со стороны улицы Худякова», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Чиновник отметил, что в настоящее время начаты активные работы по благоустройству тропиночной сети на улице Академика Королева.

«Это первая очередь. От Университетской Набережной до Братьев Кашириных. До конца октября работы будут закончены. Подрядчик идет в графике», - отметил Виктор Ереклинцев.

В Тракторозаводском районе в настоящее время отыгрывается аукцион по высадке крупномерных елей в парке имени Терешковой. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы района Юрий Кузнецов.