Голосуем! Достопримечательности Южного Урала претендуют на звание «Сокровищ России»

Большая Каменная река, фестиваль «Аркаим», стрит-объекты Сатки, памятник «Тыл – фронту» и другие природные и рукотворные достопримечательности Южного Урала стали номинантами ежегодной премии «Сокровища России», проводимого журналом National Geographic Traveler.

Номинантов от региона на премию выдвинуло Агентство международного сотрудничества Челябинской области:

– номинация «Природный объект» – национальный парк «Зюраткуль»;

– номинация «Туристическая тропа» – «На Большую Каменную реку» (НП «Таганай»);

– номинация «Экскурсионный маршрут» – брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»;

– номинация «Культурно-исторический объект» – памятник «Тыл – фронту» (Магнитогорск);

– номинация «Общественное пространство» – улица Пролетарская (Сатка);

– номинация «Народный промысел» – златоустовская гравюра;

– номинация «Традиционный праздник» – фольклорно-этнографический фестиваль народов Урала «Аркаим».

Голосование проходит до десятого октября на сайте журнала, для этого нужно авторизоваться через Facebook или в «ВКонтакте». Голосовать можно каждый день.

Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале «National Geographic Traveler».