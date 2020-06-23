"Горожане" приглашают жителей Челябинска к уборке бора в честь Дня Победы

Народное избирательное объединение "Горожане" приглашает жителей Челябинска на субботник в честь Дня Победы.

О предстоящем событии рассказала на своей странице в ВКонтакте "горожанка" и депутат Центрального района южноуральской столицы Елена Вахтина.

"На 24 июня мы запланировали мероприятие по очистке городского бора от мусора. Сбор в 11 часов у памятника Курчатова. Мешки будут. Перчатки лучше взять свои. Будет нескучно!", - пообещала депутат.

"Горожане" заявляют о себе как об объединении, куда входят представители "различных демократических, патриотических движений, партий, сообществ и просто те неравнодушные здравомыслящие люди, которые не входят ни в какие организации".

"Мы решили объединиться в единую коалицию, сообразуясь с требованием разума, с велением сердца и по зову души. Осознанно и без принуждения мы решили отставить все то, что нас разъединяет - политические теории и воззвания, пристрастия и антипатии - ради того, чтобы выработать общие идеи и стратегии совместной работы, привнести реальные здоровые перемены в наше общество", - отмечают "Горожане".