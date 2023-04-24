24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
24.04.2023
Улицу Рождественского в Челябинске начнут ремонтировать на этой неделе
24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
График работы Почты России в майские праздники изменится
06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
04.04.2023
В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка
22.03.2023
Штемпель «Культура и искусство Южного Урала» вышел в почтовое обращение
27.01.2023
Удачное начало года
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023