График работы Почты России в майские праздники изменится

Почта России сообщила о изменениях в графике работы почтовых отделений Челябинской области в предстоящие праздники.

Так, первого и девятого мая все отделения Почты России работать не будут.

В понедельник, восьмого мая, почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.

Со второго по седьмое мая почтовые отделения работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей региона.