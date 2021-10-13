ГРЦ Макеева открыл «Неделю первоклассников» для детей своих сотрудников

В АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) проходит «Неделя первоклассников» для детей сотрудников предприятия.

Кадровая служба государственного ракетного центра, являющаяся организатором этого традиционного мероприятия, считает, что развитие интереса детей к инженерным профессиям надо формировать с самого юного возраста. И первым шагом в этом важном деле может стать знакомство младших школьников с предприятием, на котором работают их родители.

В этом году вместе с первоклассниками на экскурсию в ГРЦ приглашены и второклассники, так как в 2020-м данное мероприятие не проводилось. В результате познакомиться с предприятием пожелали 85 младших школьников. Сформированы четыре группы, каждая из которых посетит предприятие в свой день. При этом повышенное внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, связанных с мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Первым днём недели первоклассников стал вторник, 12-е октября.

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«Волнующий момент – проход через турникеты проходной, и вот она, заповедная территория с высокими корпусами, в которых работают чьи-то мамы, папы, бабушки и дедушки. Юных экскурсантов сопровождала, рассказывала о работе конструкторского коллектива, проводила мастер-класс на тему «Собери ракету», вручала дорогим гостям сертификаты и сувениры инженер первой категории кадровой службы А. В. Коновалова», - рассказали в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».

Центральное место в программе занимала экскурсия в музей истории ГРЦ, где ведущий специалист В. М. Горбунов в доходчивой форме рассказывал ребятам о деле государственной важности, которым на протяжении семи с лишним десятилетий занимается ведущее конструкторское предприятие страны. Множество вопросов, заданных школьниками в ходе встречи, свидетельствовало о том, что первые знания по этой серьёзной теме у ребят есть, и интерес к ней велик. А когда детей спросили: «Кто хочет стать инженером?», поднялся «лес» рук.