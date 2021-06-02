ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты

Государственный ракетный центр имени Макеева (Челябинская область) подарил юным жителям Миасса разноцветные мечты: детский праздник, организованный ГРЦ первого июня, сделал пасмурный день солнечным и ярким.

В первый день лета на площади перед дворцом культуры и техники «Прометей» было, как всегда, очень многолюдно: мальчишки и девчонки, а также их родители пришли на веселый праздник, посвящённый Дню защиты детей, организованный руководством и профсоюзным комитетом Государственного ракетного центра.

От имени генерального директора, генерального конструктора предприятия, академика РАН Владимира Дегтяря миасских ребят поздравил его советник Иван Бирюков, пожелав хорошо провести каникулы, отдохнуть, подрасти и окрепнуть.

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«Разноцветные мечты» - а именно так назывался праздник - воплотили в жизнь профессиональные аниматоры из агентства замечательных событий «Рыжий кот», устроив всевозможные интерактивы со зрителями, танцевальные челленджи и флешмобы.

Праздничного настроения ребятам добавили творческие номера коллективов ДКиТ «Прометей», а также работа детских игровых площадок.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», никто из участников праздника не остался незамеченным – каждый ребенок получил сладкий приз и позитивный заряд на все лето.