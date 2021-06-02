02.06.2021
В Челябинске ревнивец по ошибке спалил не тот джип
02.06.2021
ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты
02.06.2021
НТВ с помощью МегаФона покажет возможности работы 5G в прямом эфире
02.06.2021
В Челябинске двое мужчин выбросили труп товарища в мусорный бак
02.06.2021
Исторический музей первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма
02.06.2021
Двоих челябинцев, похитивших 13 миллионов из банкоматов, отправили в колонию
ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты
24.05.2021
ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
30.04.2021
Сотрудники ГРЦ Макеева написали «Диктант Победы»
13.04.2021
ГРЦ имени Макеева провел для школьников Миасса День ракетостроителя
29.03.2021
И бесстрашны, и быстры: ГРЦ Макеева провело соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021