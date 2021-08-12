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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.08.2021

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В Копейске (Челябинская область) сегодня, 12 августа, в полдень открыли мемориал в память о 13-ле
12.08.2021

В Копейске открыли мемориал Диме Новосёлову, спасшему двух детей ценой своей жизни
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Плюшевый игрушечный медведь - лучший друг малышей докомпьютерной эры. Советские дети не были искл
12.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.08.2021

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12.08.2021

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12.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

Агрофирма «Ариант» взяла курс на повышение качества племенного поголовья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

На выставке «Агро-2021» челябинцы смогут бесплатно привить домашних животных от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2021

В нацпарке «Зигальга» нашли место отдыха медведя
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12.08.2021

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ГРЦ Макеева
Юнармия
Общество
12.08.2021 13:50
Фото: Юнармия Миасс/ВКонтакте

ГРЦ Макеева: юнармейцам в помощь

АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) оказывает шефскую поддержку городскому Центру военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

Предприятие безвозмездно передало имущество отдела ГОЧС с истекшим сроком хранения - в общей сложности около 360 единиц различных наименований средств индивидуальной защиты. В список вошли противогазы, респираторы, защитные костюмы, компасы, противохимические пакеты, медицинские комплекты гражданской защиты, санитарные носилки и сумки.

По словам руководителя центра Геннадия Обвинцева, это оборудование предоставляется на время проведения военно-патриотических игр и для участия в олимпиадах по ОБЖ тем городским школам, где не имеется соответствующего оснащения, а также для занятий молодёжи в отряде ГОЧС.

По инициативе генерального директора, генерального конструктора ГРЦ, академика РАН, почётного гражданина Миасса Владимира Дегтяря Государственный ракетный центр в числе первых в Челябинской области подписал в 2019 году совместно с администрацией МГО соглашение о сотрудничестве со Всероссийским общественным движением «Юнармия».

Как отмечают в пресс-службе предприятия, партнёрство Государственного ракетного центра и юнармейцев закономерно, ведь сейчас важно вырастить достойную смену, поддержать интерес детей и подростков к инженерно-техническим профессиям, востребованном на оборонном предприятии.

В рамках соглашения ГРЦ Макеева оказывает материально-техническую поддержку Центру военно-патриотического воспитания, городскому отряду юнармейцев, помогает с организацией ежегодной тематической выставки ко Дню Победы, где демонстрируются различные экспонаты и награды времён Великой Отечественной войны, Книга памяти Челябинской области с фамилиями южноуральцев, воевавших на всех фронтах.

В этом году юнармейцы вместе с работниками ГРЦ участвовали также в почётном карауле возле Вечного огня у мемориала «Скорбящая мать» 9 мая и Вахте памяти 22 июня.

ГРЦ Макеева
Юнармия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области за три года снижены на 108,3 тысячи тонн. Об э
12.08.2021

Власти региона заявляют о снижении выбросов загрязняющих веществ, челябинцы продолжают жаловаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) сегодня, 12 августа, в полдень открыли мемориал в память о 13-ле
12.08.2021

В Копейске открыли мемориал Диме Новосёлову, спасшему двух детей ценой своей жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Плюшевый игрушечный медведь - лучший друг малышей докомпьютерной эры. Советские дети не были искл
12.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.08.2021

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Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей

10.08.2021 12:48

В Челябинске в аварии пострадали три человека

10.08.2021 12:45

В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк

10.08.2021 12:36

В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности

10.08.2021 11:32

Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино

10.08.2021 11:17

В Челябинске срубят 17 сухостойных деревьев

10.08.2021 11:00

Аферисты начали продавать билеты на прокаты сильнейших фигуристов в Челябинске

10.08.2021 10:51

Оператор из Челябинска снял чёрную комедию «Маньячелло» для ТНТ

10.08.2021 10:50

Таганайские маршруты станут частью Большой южноуральской тропы

10.08.2021 10:47

Сюрприз после Олимпиады: на встрече в челябинском аэропорту ватерполистку «Уралочки» позвали замуж