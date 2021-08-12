ГРЦ Макеева: юнармейцам в помощь

АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) оказывает шефскую поддержку городскому Центру военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

Предприятие безвозмездно передало имущество отдела ГОЧС с истекшим сроком хранения - в общей сложности около 360 единиц различных наименований средств индивидуальной защиты. В список вошли противогазы, респираторы, защитные костюмы, компасы, противохимические пакеты, медицинские комплекты гражданской защиты, санитарные носилки и сумки.

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По словам руководителя центра Геннадия Обвинцева, это оборудование предоставляется на время проведения военно-патриотических игр и для участия в олимпиадах по ОБЖ тем городским школам, где не имеется соответствующего оснащения, а также для занятий молодёжи в отряде ГОЧС.

По инициативе генерального директора, генерального конструктора ГРЦ, академика РАН, почётного гражданина Миасса Владимира Дегтяря Государственный ракетный центр в числе первых в Челябинской области подписал в 2019 году совместно с администрацией МГО соглашение о сотрудничестве со Всероссийским общественным движением «Юнармия».

Как отмечают в пресс-службе предприятия, партнёрство Государственного ракетного центра и юнармейцев закономерно, ведь сейчас важно вырастить достойную смену, поддержать интерес детей и подростков к инженерно-техническим профессиям, востребованном на оборонном предприятии.

В рамках соглашения ГРЦ Макеева оказывает материально-техническую поддержку Центру военно-патриотического воспитания, городскому отряду юнармейцев, помогает с организацией ежегодной тематической выставки ко Дню Победы, где демонстрируются различные экспонаты и награды времён Великой Отечественной войны, Книга памяти Челябинской области с фамилиями южноуральцев, воевавших на всех фронтах.

В этом году юнармейцы вместе с работниками ГРЦ участвовали также в почётном карауле возле Вечного огня у мемориала «Скорбящая мать» 9 мая и Вахте памяти 22 июня.