Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником следственного управления СКР по Челябинской области Петром Решетниковым и руководителем четвертого следственного управления главного следственного управления СК РФ Виктором Обоскаловым.

В ходе встречи стороны обсудили общие задачи по решению вопросов соблюдения прав граждан, обеспечения общественной безопасности, стабильной социальной политической обстановки, профилактике коррупции.

«Поздравляю вас с назначением. У следственного комитета особая подследственность уголовных дел, они всегда резонансные, находятся на контроле, поэтому внимание к той работе, которую вы ведете, в обществе достаточно высоко. Я уверен, что со всеми задачами, которые сегодня стоят перед следственным комитетом, всем нашим правоохранительным блоком, и, конечно, перед региональными властями, мы справимся. Основная задача – улучшение качества жизни наших граждан. В моем лице, лице команды правительства региона вы всегда найдете соратника. Будем оказывать максимальное содействие в вопросах борьбы с коррупцией. Как руководитель антитеррористической и антикоррупционной комиссий добавлю, что мы держим на контроле эти вопросы. В их решении важна профилактика», - сказал Алексей Текслер, обращаясь к Петру Решетникову.

Петр Решетников отметил, что именно профилактику преступлений считает приоритетом на новом месте работы.

«Для меня честь продолжить службу в Челябинской области. Конечно, будем продолжать совместную деятельность, направленную на борьбу с преступностью. Но самое главное в нашей работе – не допустить тяжелых последствий, трагедий. Уверен, что, общаясь с гражданами, взаимодействуя с институтами гражданского общества, с уполномоченными по правам ребенка и человека, мы будем помогать жителям региона восстанавливать свои права, если они нарушены, и в целом – делать их жизнь лучше»», - заверил губернатора Петр Решетников.

Напомним, в начале августа следственный комитет в регионе возглавил 52-летний Пётр Решетников. Прежний руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев перешел на работу в республику Башкортостан. А затем этот пост занимал Константин Мирошниченко.