Губернатор лично оценил «путинскую» дорогу из Парижа в Джабык

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ход работ на дороге от поселка Джабык до села Париж в Карталинском районе, которую в социальных сетях называют «путинская дорога».

Напомним, о дороге от поселка Джабык до села Париж глава государства узнал в 2021 году после пожара в Джабык-Карагайском бору. По ней проходила эвакуация жителей из зоны возгораний и на тот момент дорога была щебеночной.

Глава региона обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с финансированием строительства новой асфальтобетонной дороги Париж – Джабык. Глава государства поддержал инициативу. Были выделены федеральные средства на строительство участка асфальтовой дороги «Фершампенуаз - Париж – железнодорожная станция Джабык».

Работы начались еще в 2021 году. В прошлом году был заасфальтирован участок от с. Париж протяженностью восемь километров. В этом году работы были продолжены. В апреле жители пожаловались губернатору на качество проведенных в 2021 году дорожных работ. В поселение была отправлена комиссия миндортранса области для выявления дефектов. Подрядчик устранил замечания

На сегодняшний день полностью уложен асфальт, нанесена разметка, отсыпаны обочины.

Как рассказал руководитель областного миндортранса Алексей Нечаев, в настоящий момент дорога готова к сдаче, замечаний по объекту нет.

ДЛЯ СПРАВКИ

По поручению президента Владимира Путина правительство РФ одобрило предоставление в 2021 году Росавтодору из резервного фонда дополнительных средств на строительство участка автодороги асфальтовой дороги «Париж - Джабык» протяженностью 18,9 километра. На эти цели было выделено 480 миллионов рублей.

Контракт на капитальный ремонт дороги «Фершампенуаз - Париж – железнодорожная станция Джабык» заключен 10 ноября 2021 года.

На каждом этапе дорожных работ проводится лабораторный и строительный контроль.

Кроме того, в 2021 году на прямой линии жители поселка Джабык попросили губернатора заасфальтировать еще и дорогу, связывающая Песчанку и Новокаолиновый (Карталинский район).

Протяженность автомобильной дороги «Новокаолиновый - Кизилчилик - Песчанка» составляет 14 километров.

В министерстве разработана комплексная схема развития направления «Карталы – Нежный - Джабык». В первую очередь в этом году делается капитальный ремонт автодороги «Фершампенуаз – Париж – Джабык». На втором этапе будет сделана дорога «Новокаолиновый - Кизилчилик - Песчанка». Но сначала необходимо выполнить проектно-изыскательские работы.

В конце 2021 года в ходе прямой линии Алексей Текслер заверил жителей: «Обязательно приеду по новой дороге в Джабык, и мы с вами пообщаемся. Я буду постоянно обращать внимание на все районы, но Джабык и Запасное - то место, где я точно мимо не проеду».