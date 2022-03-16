Гуманитарный груз из Челябинска нашел адресатов

Десятки семей с детьми из Донбасса нашли приют в православном приходе храма Великомученицы Параскевы станицы Манычской Багаевского района Ростовской области. Именно сюда доставил гуманитарный груз депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» в Заксобрании Челябинской области Владимир Бекишев.

Дорога до Ростова-на-Дону заняла у Владимира Петровича почти три дня. По его словам, в Ростове, всегда таком мирном южном городе, сейчас чувствуется напряжение: повсюду много полиции, сотрудников автоинспекции и МЧС.

В детском епархиальном приюте до недавнего времени жили 56 детей. Теперь отец Александр и его жена приняли еще 20 детей и 11 женщин. Все они – беженцы из Донецка и Горловки. Православный приход стал конечной точкой доставки гуманитарного груза от регионального отделения партии социалистов.

«Отец Александр рассказывал, какими молчаливыми, подавленными были дети, вывезенные из-под обстрелов. Они все время непроизвольно смотрели в небо. И только дней через пять батюшка увидел улыбки на детских лицах, а привычка прятаться от каждого постороннего шума начала исчезать», – рассказал Владимир Бекишев.

Дети есть дети. Мед, печенье пошли нарасхват. Все обрадовались и другим продуктам. Это позволит разнообразить питание. Кроме этого, беженцам были переданы деньги на покупку необходимых предметов гигиены.

Сегодня, 16 марта, Владимир Бекишев отправляется в обратный путь.