В Челябинске задержаны мошенницы, которые под предлогом индексации пенсий, наживались на пожилых людях

Хирурги ЧОКБ удалили студентке из Магнитогорска большую опухоль на лице

Хирурги Челябинской областной клинической больницы провели операцию 22-летней девушке, в результате которой удалили объемное новообразование на лице.

Опухоль с самого рождения создавала асимметрию и доставляла болезненные ощущения. Врачи вернули пациентке способность нормально есть, разговаривать и улыбаться.

Обширное сосудистое образование затрагивало несколько областей: подчелюстную, щечную и подъязычную. Все это вызывало серьезные дефекты – выбухание тканей, асимметрию лица, что причиняло пациентке серьезный дискомфорт.

Как сообщает пресс-служба ЧОКБ, первую операцию девушка перенесла, когда ей было год и восемь месяцев. В Магнитогорске ей сделали четыре операции по иссечению опухоли и дважды разрезали, чтобы установить дренаж. В подростковом возрасте рост опухоли возобновился из-за гормональных изменений. Знакомый врач посоветовал девушке обратиться в ЧОКБ.

«С самого детства была проблема, дети, они очень прямолинейны, они все это видят и цепляются. Я, конечно, девочка не промах, я всегда могла за себя постоять и находила, что ответить. Но потом приходила домой, и мне как-то сильно не по себе было от того, что я не такая как все, я какая-то другая, некрасивая. Это теперь я красивая», – поделилась пациентка.

На днях девушка побывала на УЗИ, где ей сообщили радостную новость – опухоль окончательно исчезла. На этой неделе пациентке провели еще одну, дополнительную операцию по удалению лазером самих рубцов. Сейчас жизнь девушки сильно изменилась, она заканчивает университет и готовится стать учителем истории.

«Была применена лазерная технология – лазероинтенсивная термотерапия. Делается она без разрезов, через несколько проколов, которых впоследствии не видно. Посредством лазера сосуды, составляющие опухоль, склеиваются и образование сразу значительно уменьшается. В данный момент сосудистый компонент удален полностью, сформировались рубцы. Которые мы и убрали сегодня», – сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ЧОКБ Александр Алабугин.

Интересно, что ЧОКБ – единственная государственная клиника на Южном Урале, где лазер в челюстно-лицевой хирургии используют для оказания помощи по тарифам ОМС, то есть абсолютно бесплатно для всех жителей Челябинской области. Аппарат активно используется для коррекции и устранения новообразований и деформаций лица и шеи.

Южноуральцам с подобными проблемами можно обратиться за направлением на консультацию к челюстно-лицевому хирургу ЧОКБ в поликлинику по месту жительства. Направивший врач может самостоятельно забронировать талон в регистратуре консультативной поликлиники через линию защищенной связи или через форму электронной записи через программу БАРС.