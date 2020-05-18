Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели

Матушка Феодосия, инокиня, послушница и помощница из храма Покрова Божией Матери в селе Булзи (Челябинская область), госпитализированные с пневмонией и подозрением на Covid-19, выписаны из больницы. Но приход пока закрыт на карантин.

Напомним, второго мая были госпитализированы монахиня Феодосия (в миру Ольга Новгородцева), инокиня Иулиания, послушница Елена, помощница Марина с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Впоследствии у одной был получен отрицательный результат, у троих - положительный. Храм был закрыт на карантин. Все сотрудники отправлены на самоизоляцию.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, матушка Феодосия уже выздоровела и находится дома. Инокиня Иулиания, послушница Елена, помощница Марина также вылечились и выписаны из больницы.

«Храм в Булзях пока закрыт на карантин», - уточнил Игорь Шестаков. Напомним, в соответствии с распоряжением митрополита Челябинского и Миасского Григория, с 29 апреля до особого распоряжения службы в храмах области осуществляются в закрытом режиме (только в присутствии священнослужителей, без прихожан).