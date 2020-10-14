Информация о смертях от COVID-19 в колонии Копейска не соответствует действительности

Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что три человека скончались от COVID-19 в ИК № 6 Копейска, не соответствует действительности.

Это агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в силовых структурах региона. Заболевшие вирусными инфекциями были, но сейчас ситуация стабильная.

Информацию о том, что в колонии №6 Копейска имеются массовые случаи заболевания вирусными инфекциями, проверила и уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.