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Информация о смертях от COVID-19 в колонии Копейска не соответствует действительности

Общество
Сегодня, 11:48
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Автор: 
Инна Шемаева

Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что три человека скончались от COVID-19 в ИК № 6 Копейска, не соответствует действительности.

Это агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в силовых структурах региона. Заболевшие вирусными инфекциями были, но сейчас ситуация стабильная.

Информацию о том, что в колонии №6 Копейска имеются массовые случаи заболевания вирусными инфекциями, проверила и уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«В результате проверки данная информация не подтвердилась, массовых случаев заражения вирусными заболеваниями не выявлено.
Кроме того, в ГУФСИН России по Челябинской области сообщили, что филиал МЧ-4, расположенный на территории ФКУ ИК-6, функционирует в штатном режиме, оказание медицинской помощи организовано в кабинетах амбулаторного приема», - написала на своей странице в социальной сети Юлия Сударенко.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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Копейск
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