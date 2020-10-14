Информация о смертях от COVID-19 в колонии Копейска не соответствует действительности
Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что три человека скончались от COVID-19 в ИК № 6 Копейска, не соответствует действительности.
Это агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в силовых структурах региона. Заболевшие вирусными инфекциями были, но сейчас ситуация стабильная.
Информацию о том, что в колонии №6 Копейска имеются массовые случаи заболевания вирусными инфекциями, проверила и уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
«В результате проверки данная информация не подтвердилась, массовых случаев заражения вирусными заболеваниями не выявлено.
Кроме того, в ГУФСИН России по Челябинской области сообщили, что филиал МЧ-4, расположенный на территории ФКУ ИК-6, функционирует в штатном режиме, оказание медицинской помощи организовано в кабинетах амбулаторного приема», - написала на своей странице в социальной сети Юлия Сударенко.
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