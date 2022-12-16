16.12.2022
Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 14 несчастным случаям в Челябинской области
16.12.2022
В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры
16.12.2022
ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых
16.12.2022
У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль
16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
Челябинцам из подлежащего сносу общежития на Мира продолжают начислять плату за капремонт
Мэрия «забыла» сообщить куда следует
13.12.2022
Может появиться новая графа в квитанциях за ЖКУ – за установку «умных счетчиков»
12.12.2022
Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер
09.12.2022
Потоп в Копейске случился из-за ночного порыва трубопровода
09.12.2022
По факту нарушения прав жильцов общежития на Мира возбуждено уголовное дело
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022