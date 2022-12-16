Челябинцам из подлежащего сносу общежития на Мира продолжают начислять плату за капремонт

Интересный факт выявила прокуратура Челябинска в ходе проверки соблюдения жилищных прав горожан из общежития на Мира, 102 в Металлургическом районе: дом признан аварийным и подлежащим сносу, а плату за капремонт его жителям все равно начисляют.

По итогам проверки прокурор города внес мэру Челябинска Наталье Котовой представление об устранении нарушений жилищного законодательства, а именно о приостановке начисления жильцам аварийного общежития взносов на капитальный ремонт, которого здесь никто делать не станет, ведь в будущем здание ждет снос, а жителей – расселение.

Отметим, общежитие на Мира городские власти признали аварийным в первой декаде сентября текущего года, однако до настоящего времени администрация Челябинска не направила ни в минстрой, ни региональному оператору капремонта никаких сведений для исключения этого дома из областной программы капитального ремонта.

Изначально (после признания многострадального общежития аварийным объектом) планировалось расселить его жителей в 2036 году, однако после вмешательства прокуратуры сроки были изменены – расселение людей из дома на Мира, 102 должно случиться на шесть лет раньше: в 2030-м.

Как напомнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по причине угрозы обрушения северной торцевой стены общежития и дальнейшей потери несущей способности конструкций здания многоквартирного дома Наталья Котова 26 октября 2022 года ввела в отношении части квартир режим «повышенной готовности» (однако решение о сокращении срока расселения жильцов общежития было принято лишь после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура).

Напомним, по факту нарушения жилищных прав горожан, живущих в аварийном общежитии на Мира, 102, следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Также за ситуацией с домом внимательно следит Народный фронт, предложивший сотрудникам мэрии и управляющей компании поселиться в доме, где в зимние морозы – по решению администрации Челябинска – разобрали треснувшую стену: во укрепление конструкций. Эвакуироваться на период проведения работ жильцы категорически отказались, заявив при этом, что их жизни – как игрушки в чьих-то руках.