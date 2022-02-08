08.02.2022
Полицейские Златоуста задержали «попавшую в беду» мошенницу из Уфы
08.02.2022
Комендантский патруль наведался в полицию Челябинска
08.02.2022
В Челябинске поселились ресничные бананоеды и лягушка с «рожками» на глазах
08.02.2022
Экс-директору челябинского аэропорта «скостили» срок
08.02.2022
Южноуралец убил сожительницу и нанес себе ранения, инсценируя самооборону
08.02.2022
«Это живая история моего города»: Сергей Иванов - о книге воспоминаний польского врача о жизни в Челябинске
Интрига: вернется ли из отпуска начальник ГИБДД Челябинска
04.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
01.02.2022
В Челябинске пьяный водитель такси с маркировкой Uber угробил пассажирку
27.01.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022