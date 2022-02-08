Интрига: вернется ли из отпуска начальник ГИБДД Челябинска

Начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков с первого февраля ушел в запланированный отпуск, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке. Однако, если прислушаться к инсайдерской информации, не исключено, что отпуск будет с последующим увольнением, хотя на данный момент в главке эту информацию не подтверждают.

Отпуску предшествовал скандал, когда по подозрению в получении взяток были задержаны три сотрудника ДПС. В результате начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Задержанным предъявлены обвинения по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»). Двое из них находятся под стражей, третий – под домашним арестом.