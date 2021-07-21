Ирина Гехт: Летнее оздоровление детей в этом году приблизится к доковидному уровню

В Челябинской области этим летом планируют оздоровить двести тысяч детей.

По словам первого заместителя главы региона Ирины Гехт, данный показатель близок к доковидному уровню в 240 тысяч детей.

«Сегодня наполняемость лагерей ограничена 75-тью процентами, так что двести тысяч – это очень хороший показатель», - подчеркнула на брифинге 21-го июля Ирина Гехт.

Она сообщила, что детская оздоровительная кампания на Южном Урале идет активно, по плану. Ситуация в загородных лагерях благополучная.