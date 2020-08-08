Ирина Гехт представила финальную четверку претендентов на пост молодежного лидера Южного Урала

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт представила финальную четверку претендентов на должность начальника главного управления молодежной политики региона.

Данное подразделение в структуре областного правительства решено возродить по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Напомним, всего кандидатов на пост молодежного лидера Южного Урала 16 (девять человек отсеялись на первом этапе отбора, который велся весь июль). Имена 12-ти из них Ирина Гехт уже назвала. Сегодня, восьмого августа, первый вице-губернатор представила последних четырех претендентов.

Это 45-летний Артем Ратошнюк. Он окончил Челябинский институт культуры и искусства по специальности «Социально-культурная деятельность». В 2000 году получил ученую степень кандидата экономических наук. Свободно владеет английским языком. В настоящее время является исполнительным директором частного предприятия.

Следующий кандидат – 44-летняя уроженка города Сим Наталья Тюрина. По образованию – филолог: окончила Челябинский педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». Готовится защищать работу на соискание ученой степени. Является директором Центра делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Награждена почетной грамотой министерства образования и науки РФ, благодарственным письмом губернатора Челябинской области и премией главы региона.

Также на пост молодежного лидера претендует 31-летний Евгений Яковлев, окончивший Академию труда и социальных отношений по специальности «Финансы и кредит» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Евгений Яковлев является государственным служащим, ранее работал в управлении специальных проектов администрации губернатора Челябинской области, в настоящее время трудится в управлении делами губернатора и правительства области - возглавляет комитет планирования закупок. Имеет благодарность главы региона за профессионализм и доблестный труд.

Возглавить главное управление молодежной политики мечтает и 29-летняя Лидия Янина. Является выпускницей Челябинского педагогического университета. Имеет квалификацию «Лингвист, переводчик». Свободно владеет английским, французским и португальским языками. Ранее работала в министерстве образования и науки региона, возглавляла отдел молодежных проектов. В настоящее время является консультантом отдела комплексного планирования департамента молодежной политики министерства науки и высшего образования РФ.

А вот имена ранее представленных Ириной Гехт кандидатов: Вячеслав Митошоп, Данила Михеев, Денис Петрин, Владислав Пидуков, Наиля Гредина, Виталий Демин, Светлана Калимуллина, Елена Кузнецова, Сергей Бороздин, Геннадий Буданов, Григорий Ваулин, Игорь Ворожцов.