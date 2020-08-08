ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ирина Гехт представила финальную четверку претендентов на пост молодежного лидера Южного Урала

Общество
Сегодня, 12:46
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт представила финальную четверку претендентов на должность начальника главного управления молодежной политики региона.

Данное подразделение в структуре областного правительства решено возродить по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Напомним, всего кандидатов на пост молодежного лидера Южного Урала 16 (девять человек отсеялись на первом этапе отбора, который велся весь июль). Имена 12-ти из них Ирина Гехт уже назвала. Сегодня, восьмого августа, первый вице-губернатор представила последних четырех претендентов.

Это 45-летний Артем Ратошнюк. Он окончил Челябинский институт культуры и искусства по специальности «Социально-культурная деятельность». В 2000 году получил ученую степень кандидата экономических наук. Свободно владеет английским языком. В настоящее время является исполнительным директором частного предприятия.

Следующий кандидат – 44-летняя уроженка города Сим Наталья Тюрина. По образованию – филолог: окончила Челябинский педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». Готовится защищать работу на соискание ученой степени. Является директором Центра делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Награждена почетной грамотой министерства образования и науки РФ, благодарственным письмом губернатора Челябинской области и премией главы региона.

Также на пост молодежного лидера претендует 31-летний Евгений Яковлев, окончивший Академию труда и социальных отношений по специальности «Финансы и кредит» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Евгений Яковлев является государственным служащим, ранее работал в управлении специальных проектов администрации губернатора Челябинской области, в настоящее время трудится в управлении делами губернатора и правительства области - возглавляет комитет планирования закупок. Имеет благодарность главы региона за профессионализм и доблестный труд.

Возглавить главное управление молодежной политики мечтает и 29-летняя Лидия Янина. Является выпускницей Челябинского педагогического университета. Имеет квалификацию «Лингвист, переводчик». Свободно владеет английским, французским и португальским языками. Ранее работала в министерстве образования и науки региона, возглавляла отдел молодежных проектов. В настоящее время является консультантом отдела комплексного планирования департамента молодежной политики министерства науки и высшего образования РФ.

А вот имена ранее представленных Ириной Гехт кандидатов: Вячеслав Митошоп, Данила Михеев, Денис Петрин, Владислав Пидуков, Наиля Гредина, Виталий Демин, Светлана Калимуллина, Елена Кузнецова, Сергей Бороздин, Геннадий Буданов, Григорий Ваулин, Игорь Ворожцов.

«Теперь вы знаете всех кандидатов на должность начальника главного управления молодежной политики региона. Завтра состоится финал, мы узнаем, кто из кандидатов набрал наибольшее число ваших голосов. Не снижайте активность!» - призвала южноуральцев Ирина Гехт.

 

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Вчера, 16:39
Челябинская область занимает 6 место в стране по потреблению алкоголя
Вчера, 16:13
Анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа
Вчера, 16:00
В Челябинске активизировались невесты
Вчера, 15:58
«Южноуральская панорама» самоизолировалась из-за коронавируса
Вчера, 14:14
В Челябинской области из-за жары снова закрыто движение большегрузов
Вчера, 12:39
Лжегазовики «разводят» южноуральцев на замену исправного оборудования
Вчера, 12:11
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 23 августа
Вчера, 11:44
Ирина Гехт знакомит с новыми кандидатами на пост руководителя главного управления молодежной политики региона
Вчера, 11:39
В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусом
Вчера, 11:30
В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом
Общество
Вчера, 12:39
Лжегазовики «разводят» южноуральцев на замену исправного оборудования
Среда обитания
Вчера, 18:02
Экоактивисты начали очистку русла еще одной протоки, впадающей в Большой Кисегач
Новости
Вчера, 18:14
Происшествия
Челябинец, скоротав вечер в компании случайного собутыльника, лишился дорогого мобильника
Вчера, 17:56
Общество
В Челябинской области ограничено движение транспорта на трассе М-5 возле Юрюзани
Вчера, 16:13
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа
Вчера, 16:00
Общество
В Челябинске активизировались невесты
Вчера, 15:58
Общество
«Южноуральская панорама» самоизолировалась из-за коронавируса
Материалы рубрики
Вчера, 17:56
Общество
В Челябинской области ограничено движение транспорта на трассе М-5 возле Юрюзани
Вчера, 16:13
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа
Вчера, 16:00
Общество
В Челябинске активизировались невесты
Вчера, 15:58
Общество
«Южноуральская панорама» самоизолировалась из-за коронавируса
Вчера, 11:03
Общество
Южноуральские контрразведчики вспомнили погибшего в Чечне боевого товарища
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика