Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах Челябинской области 16 апреля отметили Светлое Христово Воскресение.

Священнослужители, окормляющие учреждения, провели праздничные богослужения, освятили куличи и крашеные яйца.

Исправительную колонию №8 в день Святой Пасхи посетил иерей Игорь Ермаков. Несколько лет он является настоятелем местного домового храма, названного в честь святителя Спиридона Тримифунтского.



В праздновании главного христианского праздника приняли участие более ста осужденных исправительного учреждения. Большинство состоит в православной общине. Для них отец Игорь провел праздничный молебен и беседу – рассказал об истории Воскресения Христова и традициях торжества.

«Люди, которые познали Бога здесь и осознали свой грех, теперь стараются этот грех больше не повторять, жить по правде Божией», – уверен духовный наставник.

Затем в столовой учреждения состоялся традиционный чин освящения главного символа христианского праздника – традиционных пасхальных куличей и яиц. Их осужденные получили в качестве угощения. Куличи изготовили из натуральных продуктов, украсили глазурью и яркой посыпкой.

Также в этот день в клубе ИК-8 состоялся праздничный концерт.