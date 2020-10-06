Источник: в колонии Копейска заключенный заразился коронавирусом после свидания

В колонии Копейска №6 (Челябинская область) заключенный, находящийся на «строгом режиме», заболел коронавирусом после свидания. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в силовых структурах.

По данным источника, массовых заболеваний в «шестерке» не выявлено, случай на данный момент второй.

В ГУФСИН по Челябинской области заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Действительно, один из осужденных, отбывающих наказание в ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, был направлен в лечебно-исправительное учреждение для прохождения планового обследования в связи с имеющимся у него заболеванием. На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди лиц, содержащихся в ИК-6, не выявлено», - сказала корреспонденту агентства руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Она также добавила, что в подразделениях ГУФСИН России по Челябинской области реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий. Они направлены на недопущение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.