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В Челябинск праздновать День ВМФ летит делегация Тихоокеанского флота

Общество
Сегодня, 13:07
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинск сегодня, 24-го июля, прибывают моряки Тихоокеанского флота в составе троих человек, чтобы отметить в столице Южного Урала главный праздник всех "морских волков" - День ВМФ России, который в этом году приходится на 26-е июля.

Делегацию возглавляет командир экипажа атомного подводного ракетного крейсера К-442 "Челябинск"» капитан второго ранга Александр Цырульников.

Самолет с моряками на борту приземлится в челябинском аэропорту в 16 часов 20 минут. Гости летят с пересадками, рейсом из Новосибирска. В воздушной гавани южноуральской столицы им организуют гостеприимную встречу представители "Морского собрания Челябинской области".

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", дружба челябинцев и моряков подводного крейсера с одноименным названием зародилась в 1997-м году, когда был подписан договор о сотрудничестве между тогдашними главой областного центра Вячеславом Тарасовым и командиром АПРК "Челябинск" капитаном первого ранга Сергеем Яркиным. Уже в мае 1998-го года южноуральские призывники начали проходить службу на корабле.

Предстоящие три дня - 25-е,26-е и 27-е июля - у моряков Тихоокеанского флота будут заняты под завязку. В субботу их ждут поездки в Златоуст и поселок Бишкиль Чебаркульского района - в школу имени Героя Российской Федерации адмирала Германа Алексеевича Угрюмова.

В воскресенье, непосредственно в день ВМФ, в Челябинске будет организована  встреча почетных гостей с местными моряками (с учетом действующих в регионе ограничений она пройдет в узком кругу) с возложением цветов на бульваре Славы.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, также в воскресенье делегация Тихоокеанского флота посетит строящийся в Тракторозаводском районе храм Святого праведного воина Феодора Ушакова. Запланирована 26-го июля и встреча гостей с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием.

Кроме того, в программе визита дальневосточных моряков на Южный Урал - экскурсия по интересным местам его столицы.

В понедельник, 27-го июля, делегация Тихоокеанского флота примет участие в пресс-концеренции в "КП-Челябинск". Моряки расскажут о службе челябинских ребят в десятой дивизии АПЛ, о проблемах возвращения АПРК "Челябинск" в строй, о нынешней ситуации в зоне ответственности Тихоокеанского флота, о перспективах развития дальневосточного региона.

Представители "Морского собрания Челябинской области" расскажут о проводимой работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе о создании морских кадетских классов в школах Южного Урала, о строительстве храма Феодора Ушакова, об акции памяти «Урал помнит вас, ребята!», приуроченной к 20-летию гибели АПРК К-141 "Курск".

Также участники пресс-конференции узнают интересные факты об истории подводных лодок Южного Урала.

"Морское собрание Челябинской области постарается, несмотря на ограничения, вызванные COVID-19, создать условия для  встречи делегации с южноуральцами, в разные годы служившими на подшефном крейсере. Ответственный по сбору матросов, старшин, мичманов  и офицеров  - капитан первого ранга Юрий Савин, в 1994-м году служивший на К-442 "Челябинск" в должности старшего помощника командира", - сообщила пресс-секретарь МСЧО Екатерина Гриневич.

В Челябинске делегация Тихоокеанского флота пробудет до обеда понедельника, 27-го июля. В три часа дня дальневосточных моряков посадят на самолет.

СПРАВКА

В годы Великой Отечественной войны одной из граней подвига танкоградцев (второго июля 2020-го года Челябинску было присвоено звание "Город трудовой доблести") стал сбор средств на достройку двух подводных лодок - М-105 "Челябинский Комсомолец" и М-106 "Ленинский Комсомол". К-442 "Челябинск" является достойным продолжателем дела легендарных советских подводных лодок.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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