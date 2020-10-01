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Исторический музей отмечает 120-ление Константина Сальникова - отца южноуральской археологии

Общество
Сегодня, 16:50
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Завтра, второго октября, исполняется 120 лет со дня рождения Константина Сальникова — ученого, которому археологическая наука о Южном Урале обязана своим становлением. К этой дате Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске готовит выставку, которая так и называется — «Константин Владимирович Сальников — отец южноуральской археологии».

Работа Сальникова на протяжении более чем 30 лет была тесно связана с Челябинским музеем. Большая часть древностей, раскопанных им в экспедициях, ныне хранится в  фондах музея. Его усилиями в музее был создан научный археологический центр. Среди его учеников — известный челябинский археолог Владимир Стоколос.

Ни один исследователь до сих пор не смог превзойти достижений Константина Сальникова. Он впервые выделил и охарактеризовал целый ряд культур бронзового и железного веков. А предложенная им периодизация и хронология андроновской культуры на Южном Урале оказалась столь убедительной, что ее взяли на вооружение исследователи бронзового века далеко за пределами  региона. Его научные открытия зачастую сделаны на весьма ограниченном материале, что не помешало им успешно пройти проверку позднейшими масштабными исследованиями.

На выставке, посвященной Константину Сальникову, будут представлены коллекции находок из исследованных им памятников, фотографии из экспедиций, материалы его переписки и редкие труды. Также будет частично воссоздан процесс обработки Сальниковым археологических коллекций.

Выставка будет работать с 6 октября по 6 декабря 2020 года в галерее «Восток — Запад» (переход между башнями).

 

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