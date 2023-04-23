Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.04.2023 по 23.04.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 17 по 23 апреля 2023 года.

В Челябинске началась подготовка загородных детских лагерей. Детские загородные лагеря Челябинской области в настоящее время проходят проверки Роспотребнадзора и пожарных.

В четверг, 20 апреля, в Зале искусств Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) состоялось торжественное открытие выставки «Великий День Победы». Где центральное место занимает картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» (1945-1946), которая хранится в Челябинском музее изобразительных искусств.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес предложения по дальнейшему экономическому развитию на совместном расширенном заседании коллегии Минэкономразвития и Минфина России. По мнению Алексея Текслера, необходимо наращивать инвестиционную активность, в том числе со стороны государства: продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов до 2030 года.

На общественных пространствах Челябинска стартовали работы по формированию комфортной среды. В 2023 году объектами благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в столице Южного Урала определены восемь территорий.

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялись всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет, посвященные 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие 15 спортивных команд, представляющих Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа России.

В Челябинске, 19 апреля, на бульваре Славы у мемориала «Вечный огонь» состоялся торжественный митинг в честь открытия регионального этапа всероссийской акции «Вахта Памяти-2023». В челябинском региональном отделении «Поискового движения России» отметили, что новый поисковый сезон открыли более ста бойцов южноуральских отрядов.

Челябинск готовится к празднованию Дня Победы. В Челябинском центре искусств открылась выставка «Урала седого геройские дети». Челябинцы смогут познакомиться с подробностями истории создания уральского танкового корпуса и его боевом пути.

В Правительстве Челябинской области рассказали, что летом смогут подработать более 11 тысяч подростков. В 2023 году правительство Челябинской области направит из бюджета более 10,3 миллиона рублей на создание рабочих мест для несовершеннолетних.

На площадке Челябинского государственного института культуры состоялся XVII Областной фестиваль сотворчества «Ты не один!». 180 детей-сирот и вожатые из студотрядов подготовили творческие номера на тему «Тайна новой планеты».

Сдан в эксплуатацию долгожданный амфитеатр в новом сквере у дворца спорта «Юность» в Центральном районе Челябинска. Как отметил районный глава в своем телеграм-канале, исполнитель контракта закончил и отделочные работы, и монтаж деревянного покрытия амфитеатра - объект готов к эксплуатации и ждет гостей.