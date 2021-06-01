Итоги выставки «Bauma СТТ RUSSIA 2021»: работа на сотрудничество

В Москве завершилась международная специализированная выставка «Bauma СТТ RUSSIA 2021». По итогам ее работы автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинска область) отмечен соответствующим дипломом.

Специалистами автозавода проведен ряд переговоров, деловых встреч, которые лягут в основу дальнейшей работы в вопросах продвижения коммерческой техники «Урал».

На главной выставке строительной техники и технологий автомобильный завод «Урал» представил свою новую перспективную модель «Урал С35510» с бескапотной кабиной. Это автомобиль-самосвал с колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью до 21,5 тонны. В новом грузовике реализован целый комплекс технических решений, направленный на надежность и уникальную эффективность автомобиля.

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Совместно с ним в выставочном ряду были представлены образцы спецтехники, созданные заводами-партнерами. Это автомобиль мультилифт Palfinger PH T20, мусоровоз с задней разгрузкой, всесезонная комбинированная дорожная машина (ВМКД). Данные модели выполнены на дорожном шасси «Урал-С35510» в бескапотном исполнении.

Также была представлена линейка капотных автомобилей «Урал Next-73945» 6х4. Представители данного семейства – автомобиль-самосвал с объемом платформы 14 кубометров, предназначенный для перевозки насыпных и навалочных грузов; автомобиль с краноманипуляторной установкой АНТ-20-5ТЛ, грузоподъемностью свыше 13 тонн для транспортировки грузов на бортовой платформе; 35-тонный автокран производства «Челябинского механического завода» и автогудронатор комбинированный.

Семейство полноприводных грузовиков «Урал Next» было представлено высотным коленчато-телескопическим автогидроподъемником АГП-36-3К с высотой подъема 36 метров.

В рамках выставки состоялся ряд деловых переговоров, по итогам которых было подписано несколько соглашений о партнерстве. Одним из первых был подписан документ о сотрудничестве с координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ). Данное соглашение поможет автозаводу «УРАЛ» выгодно представлять свою продукцию и выстраивать взаимовыгодные отношения с рядом африканских государств.

Также автозавод «УРАЛ провел рабочую встречу с руководством Группы компаний Юралс. ГК Юралс Кэпитал – это сервисная компания, занимающаяся обслуживанием газо- и нефтедобывающих комплексов. Она работает по всей территории России, имеет сеть филиалов в 11 регионах нашей страны. Высокая мобильность и постоянное пополнение парка производственной техники дает возможность для компании постоянно наращивать объемы и осваивать новые территории.

Переговоры о совместной работе шли на протяжении полутора лет. В 2020 году автозавод «УРАЛ» осуществил поставку нескольких единиц техники. В ходе эксплуатации «Уралы» зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны, руководством компании была дана высокая оценка их работе.

Итогом совещания стало стратегическое соглашение о сотрудничестве, включая научно-технологическое взаимодействие сторон.

Документ предусматривает работу по обучению персонала, созданию специальных машин под задачи компании, участие в совместных мероприятиях, внедрению специализированного программного оборудования для контроля технических параметров автомобиля и многое другое. Свои подписи под столь важным документом поставили генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев и генеральный директор ООО «Юралс Кэпитал» Артем Иванов.

Еще одним знаковым моментом деловой части выставки стало расширенное совещание с представителями компании «Российские сети». На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и возможность поставки коммерческой техники АЗ «УРАЛ» в филиалы компании Россети.

«В 2018 году мы впервые представили для широкой общественности дорожную гамму грузовиков в капотном исполнении. Сейчас учитывая все пожелания рынка, мы расширяем нашу дорожную линейку, презентуя дорожный грузовик в бескапотном исполнении. Помимо этого, в нашей экспозиции представлены образцы спецтехники с различными типами надстроек. Эта линейка техники способна закрыть все потребности коммунально-дорожного хозяйства и строительной отрасли. Сейчас мы можем с уверенностью говорить о полной конкуренции в данном сегменте как среди российских, так и среди зарубежных автопроизводителей», - отметил генеральный директор Торгового дома АЗ «УРАЛ» Александр Васильев.

СПРАВКА:

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от четырех до 25 тонн.

Также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники.

Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в сорока странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей составляет 36 процентов. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает около 130 сертифицированных сервисных центров.