Из Калининграда в Челябинск запустят поезд

В следующем году из Калининграда в Челябинск будет запущен пассажирский поезд. Об этом вчера, 17 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Калининградскую область.

Поезд будет следовать через Литву. Маршрут согласуют с властями соседнего государства.

«Сейчас мы восстанавливаем железнодорожное сообщение — поезд на Москву, Санкт-Петербург, поезд в Адлер. Скоро добавится ещё один поезд в Челябинск. Мне сказали, что это достаточно популярное направление, но это уже на следующий летний сезон», — цитирует Сергея Лаврова РБК.

В настоящее время добраться из Челябинска до Калининграда напрямую можно только по воздуху. Вылеты осуществляются два раза в неделю.