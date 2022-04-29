Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2022

Центробанк России снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Банк России снижает ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов (три процентных пункта) - до 14%.
29.04.2022

Центробанк России снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузы Челябинской области рассказали, по какому графику будут учиться и отдыхать студенты в предст
29.04.2022

Как будет учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южный Урал готовится отпраздновать День победы. В областном центре прошла тренир
29.04.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 25.04.22 по 29.04.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Волонтёры высадили саженцы дубов на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христов
29.04.2022

В Челябинске у строящегося Христорождественского собора заложена дубовая аллея
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Сделано в Челябинске: в кинотеатре «Знамя» состоялся премьерный показ «Старшего сына»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

В Челябинске перекроют движение на пересечении Дарвина и Троицкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков
Общество
29.04.2022 15:43

Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта

Маршруты общественного транспорта в Челябинске изменятся вечером 1 мая из-за праздничного фейерверка. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Как сообщает «АиФ – Челябинск», для безопасности зрителей салюта с 20 до 23 часов будет ограничено движение на участках улиц Цвиллинга, Кирова, Братьев Кашириных, Труда, Красной и Свердловскому проспекту. Из-за этого автобусам № 8, 9, 15, 18, 34, 45 и 71 придется пользоваться объездными путями.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Возможность корректировки существующей организации дорожного движения на отремонтированном участк
Общество
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Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

27.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для первоклассников одной из челябинских шк
Общество

Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске запланировано обновление мемориала «Вечный огонь» на аллее Славы, на
Общество
День Победы

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Профсоюзы Челябинской области Первомай присоединились в Всероссийскому автопробегу, который прохо
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Спецоперация на Украине

Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»

25.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2022

Центробанк России снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Банк России снижает ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов (три процентных пункта) - до 14%.
29.04.2022

Центробанк России снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузы Челябинской области рассказали, по какому графику будут учиться и отдыхать студенты в предст
29.04.2022

Как будет учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южный Урал готовится отпраздновать День победы. В областном центре прошла тренир
29.04.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 25.04.22 по 29.04.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Волонтёры высадили саженцы дубов на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христов
29.04.2022

В Челябинске у строящегося Христорождественского собора заложена дубовая аллея
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29.04.2022 16:36

Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны

29.04.2022 15:43

Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта

29.04.2022 15:29

Сделано в Челябинске: в кинотеатре «Знамя» состоялся премьерный показ «Старшего сына»

29.04.2022 15:27

Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг

29.04.2022 15:26

Как будет учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая

29.04.2022 15:17

В Челябинске перекроют движение на пересечении Дарвина и Троицкой

29.04.2022 14:59

Главные новости Челябинской области за неделю (с 25.04.22 по 29.04.22)

29.04.2022 14:55

Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков

29.04.2022 14:35

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29.04.2022 14:21

В Челябинске у строящегося Христорождественского собора заложена дубовая аллея

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Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ

27.04.2022 13:31

В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов

27.04.2022 13:28

К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка