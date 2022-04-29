Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта

Маршруты общественного транспорта в Челябинске изменятся вечером 1 мая из-за праздничного фейерверка. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Как сообщает «АиФ – Челябинск», для безопасности зрителей салюта с 20 до 23 часов будет ограничено движение на участках улиц Цвиллинга, Кирова, Братьев Кашириных, Труда, Красной и Свердловскому проспекту. Из-за этого автобусам № 8, 9, 15, 18, 34, 45 и 71 придется пользоваться объездными путями.